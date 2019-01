Zwei Schläger müssen die Schweiz verlassen

Stundenlang habe sich das Gericht die Videoaufnahmen angeschaut. «Sie sind das einzige brauchbare Beweismittel in diesem Fall», erklärte der Richter bei der Urteilseröffnung am Dienstagabend. Die Videos vom 24. Juni 2018 zeigen brutale Szenen. Sie haben sich in einem Restaurant-Club in der Flughafenregion zugetragen. Wegen Aufnahmen hatten sich vier Männer vor zwei Wochen vor dem Bülacher Bezirksgericht zu verantworten, allesamt beschuldigt der versuchten schweren Körperverletzung (ZU vom 17. Januar).

Das Besondere am Fall: Keiner der beiden Restaurantgäste, die damals von den Männern am Boden fixiert und teils heftig mit den Füssen getreten wurden, hat sich bis heute bei der Polizei gemeldet. Deswegen und wegen der qualitativ teils mässigen Videoaufnahmen sprach der Richter von einer Beweisarmut, weshalb die Strafen teils merklich unter den Anträgen des Staatsanwalts blieben.

Bedingt für die Älteren

Am glimpflichsten kam der älteste der Beschuldigten davon, ein 56-jähriger kosovarischer Lastwagenfahrer und Boxtrainer. Auf einem Video ist zu sehen, wie er einen dunkelhäutigen Mann am Boden fixiert, während zwei weitere Beschuldigte auf diesen eintreten. «Aufgrund der schlechten Aufnahmequalität lässt die Aussage des Beschuldigten nicht widerlegen, dass er versucht hat, dem Dunkelhäutigen ein Messer oder eine Gabel zu entwinden», so der Richter. Deutlicher sind die Aufnahmen der Überwachungskamera im Terrassenbereich. Dort ist klar zu sehen, wie der 56-Jährige wuchtig auf einen hellhäutigen Mann eintritt. «Leider lässt der Aufnahmewinkel aber nicht erkennen, wo diese Tritte landen.» Weil die Verletzungen des Opfers nicht bekannt seien, falle die Anklage wegen schwerer Körperverletzung in sich zusammen. Für die versuchte einfache Körperverletzung sprach der Richter eine bedingte Strafe von elf Monaten aus. Weil es sich nicht um eine Katalogtat handelt, sieht das Gericht von einem Landesverweis ab.

Freiheitsstrafe und Landesverweis

Vor Gericht stand auch der 48-jährige Besitzer des Lokals. Als «hinterrücks und heimtückisch» bezeichnete der Richter dessen Vorgehen im Terrassenbereich. Das Video zeige klar, wie er sich von hinten einem Gast nähert und diesen mit einem gezielten Schlag niederstreckte, ehe sein älterer Kollege auf ihn eintritt. «Auch ihm kann man aber die Verletzungen des unbekannten Geschädigten nicht klar nachweisen», sagte der Richter. Der Schweizer mit kosovarischen Wurzeln erhält die gleiche Strafe: elf Monate bedingt. Hinzu kommt ein Monat für ein Vergehen gegen das Waffengesetz.

Schwerer wertet das Gericht das Vergehen eines 22-jährigen Kosovaren. Ihn zeigen die Videos sowohl im Innern als auch im Terrassenbereich, wie er auf die am Boden Liegenden eintritt. Der Richter bezeichnete sein Vorgehen als «intensiv, brutal und hartnäckig». Er kriegt dafür eine unbedingte Freiheitsstrafe von 21 Monaten. 218 Tage davon hat er bereits in Haft verbracht. Weil es sich bei seinem Vergehen um eine sogenannte Katalogtat handelt, wird er zusätzlich für sechs Jahre des Landes verwiesen.

Einen Landesverweis in der gleichen Länge sprach das Gericht gegen den vierten Mann aus, einen 25-jährigen Kosovaren. In seinem Fall musste es drei Straftaten beurteilen. Der Profiboxer hatte nicht nur an besagtem Abend im Restaurant zugetreten und mindestens ein Opfer am Kopf getroffen, er war bereits elf Monate zuvor in eine handfeste Auseinandersetzung verwickelt. Bei dieser erlitt ein Mann schwere Verletzungen. «Wegen der teils sehr widersprüchlichen Aussagen in diesem Fall kann dem Beschuldigten einzig sein Würgegriff nachgewiesen werden», erklärte der Richter. Für diese beiden Vorfälle sprach das Gericht eine unbedingte Freiheitsstrafe von total 22 Monaten aus. Ein weiterer Monat kommt hinzu, weil auf dem Mobiltelefon des Mannes ein Video mit – wie es der Richter ausdrückte – «extremst brutalem Inhalt» gefunden wurde. Der Mann sass bereits 220 Tage in Haft.

Von Notwehr, wie sie die Verteidigung geltend gemacht hätte, könne keine Rede sein, sagte der Richter: «Auf keinem der Bilder ist eine unmittelbare Bedrohung der Beschuldigten zu erkennen. Es handelt sich um einen klassischen Angriff. Man darf solche sinnlosen, brutalen Prügeleien nicht akzeptieren», hielt er fest. Die Urteile des Bezirksgerichts Bülach sind noch nicht rechtskräftig. (Zürcher Unterländer)