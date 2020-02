Die Taschendiebe hatten am Bahnhof des Flughafens versucht, einem Reisenden beim Einsteigen in den Zug das Portemonnaie zu stehlen. Die beiden 38- und 41-jährigen Rumänen wurden verhaftet. Bei der Einvernahme gaben sie die Tat zu, wie die Kantonspolizei am Donnerstag mitteilte. (mcp/sda)