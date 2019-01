Zwischenziele auf dem Weg zur Wohlfühlstadt

Bräuchte Bülach einen Tourismusdirektor, Stadtpräsident Mark Eberli (EVP) wäre wohl die ideale Besetzung. «Bülach ist eine Stadt mit enorm viel Lebenswert. Wir haben hier wirklich alles, bis auf einen See», erklärte er am Mittwochabend den rund 100 Zuhörerinnen und Zuhörern im reformierten Kirchgemeindehaus. Sie waren gekommen, um sich vom Gesamtstadtrat über die Legislaturziele bis ins Jahr 2022 informieren zu lassen. Doch erst einmal mussten sie den Blick weiten, so wie es zuvor der Stadtrat getan hatte. Dieser hat sich in den vergangenen Monaten nämlich intensiv mit der Frage beschäftigt: Wie stellen wir uns Bülach im Jahr 2030 vor?

Animiertes und ambitioniertes Zielbild

Das Resultat präsentierte er in Form eines Animationsfilms. Eine dynamische und moderne Stadt wird Bülach demnach sein, mit einem lebendigen und attraktiven Stadtzentrum von Bahnhof bis Untertor. In der «Hirslen» und im «Erachfeld» treibt man Sport in neuen und renovierten Anlagen, im Jakobstal wird gearbeitet, im neuen Begegnungszentrum Kultur genossen. Kurzum: Im Bülach des Jahres 2030 wohnt, lebt und arbeitet man gerne - so der Film. Noch trennen die Stadt elf Jahre oder knapp drei Legislaturperioden von diesem Zielbild.

Gestraffte Ziele ermöglichen Fokussierung

In der ersten dieser Perioden möchte der Stadtrat 16 Ziele erreichen (siehe Kasten). Das sind bedeutend weniger als in den vorangegangen Legislaturen, für die sich der Stadtrat 71 (2010 bis 2014) respektive 44 Ziele (2014 bis 2018) gesetzt hatte.

«Es war dem Stadtrat wichtig, sich zu fokussieren, und wir haben Ziele gewählt, an denen wir als Gesamtstadtrat arbeiten können», erklärt Eberli die schlankere Fassung. Früher sei zudem vieles aufgeführt gewesen, dass man ohnehin habe machen müssen.

Unter den Zielen finden sich überprüfbare, wie die abgeschlossene Planung eines neuen Kultur - und Begegnungszentrum oder eine Tagesschule. Wie will man aber beispielsweise «die gesteigerte Aufenthaltsqualität zwischen Altstadt und Bahnhof» oder «den lebendigen Stadtteil Bülach Nord» messen? «Einiges ist messbar, anderes muss subjektiv bleiben, aber alle Ziele sind wichtige Schritte auf das Zielbild Bülach 2030 hin », erklärt der Stadtpräsident. In jedem Fall würde das Erreichte am Ende der Legislatur in einem Rechenschaftsbericht aufgezeigt.

Gleichzeitig mit den Legislaturzielen definiert der Stadtrat im Hinblick auf Bülach 2030 vier Entwicklungsschwerpunkte. So möchte er die Zusammenarbeit mit den umliegenden Gemeinden intensivieren, das Stadtzentrum und die Wirtschaft stärken, eine attraktive Wohn- und Arbeitsstadt bieten, zu welcher ein neues Kultur und Begegnungszentrum gehört sowie zusätzliche Grünflächen schaffen und bestehende aufwerten.

Einbezug der Bevölkerung auch in Zukunft

«Bei diesen Schwerpunkten haben unter anderem auch wir die Hauptanliegen aus den Stadtwerkstätten vom Oktober 2017 bis März 2018 aufgenommen», sagt Eberli.

Leute die gerne mitdenken und Ideen einbringen, könnten dies weiterhin gerne tun, betonte der Stadtpräsident. Im laufenden Jahr seien weitere Stadtwerkstätten vorgesehen. Die erste zum Thema Kultur- und Begegnunszentrum wird am 18. Mai stattfinden.

«Wir haben hier wirklich alles, bis auf einen See.»



Mark Eberli, Stadtpräsident Bülach

Man werde alle in diesen Stadtwerkstätten erarbeiten Massnahmen auf ihre Realisierbarkeit überprüfen, verspricht der Stadtpräsident. Es gäbe natürlich Dinge, die nicht zuletzt an den Finanzen scheitern, etwa die Überdachung der Autobahn. Und auch auf einen See wird Bülach die nächsten Jahrzehnte wohl verzichten müssen.

(Zürcher Unterländer)