Auf sicheren Pfaden durch Glattfelden wandern

Zugegeben, ich bin etwas traumatisiert. Als ich vor einem Jahr einen gemütlichen Spaziergang auf den Uetliberg machen wollte, kam ich Stunden später, völlig verschwitzt und ausser Atem, kurz vor Einbruch der Dunkelheit endlich oben an. Ich hatte mich verlaufen, verlaufen und wieder verlaufen. Zu meiner Verteidigung: Der reguläre Weg war wegen Holzschlags gesperrt, weshalb ich durch den Wald nach oben zielte. Dass ich keinen Orientierungssinn habe, hat das Ganze noch verschlimmert. Doch nun bin ich bereit, mein Wanderglück erneut herauszufordern, diesmal in Glattfelden. Startpunkt ist der Parkplatz unterhalb des Wirtli-Gebiets an der Laubbergstrasse.

«Laubberg, Eglisau, Wölflishalde» heisst die Route 9 im «Wanderführer Glattfelden und direkte Umgebung». Sie ist 5,6 Kilometer lang und dauert 1 Stunde 20 Minuten. Diese Angaben stammen vom 15-jährigen Liam Peter, der das Buch als Abschlussarbeit der Sekundarschule im vergangenen Sommer verfasst hat. «Ich wollte den Wanderführer eigentlich gar nicht veröffentlichen, es war ja nur eine Schularbeit und nicht professionell», sagt er bescheiden. Sein Lehrer habe ihn schliesslich vom Gegenteil überzeugen können. Die Glattfelder Gemeinde hat sogleich ein paar Exemplare gekauft, um sie Neuzuzügern zu geben. Mittlerweile hat Liam Peter schon 250 Stück verkauft, an die Gemeinde und an Private.

Motiviert mache ich mich auf den Weg.Die Wanderschuhe habe ich daheim gelassen, Joggingschuhe sollten es auch tun. Die im Büchlein rot eingezeichnete Strecke, die ich zu bewältigen habe, wird zum Glück durch eine Routenbeschreibung ergänzt. Ich folge der Anweisung und biege rechts ab. So weit, so gut, doch die erste Herausforderung lässt nicht lange auf sich warten: Ich komme an eine Gabelung, die beiden Wegweiser zeigen in unterschiedliche Richtungen. «Danach geradeaus und den Berg hoch, ohne abzubiegen», lese ich und entscheide mich für den linken Wegweiser. Ganz schön steil. Nach einem kurzen Abschnitt zwischen Bäumen hindurch erreiche ich die Höhe des Laubberges.

«Es war mir sehr wichtig, einen qualitativ hochwertigen Druck zu haben», sagt Liam Peter. Dafür habe er auch unterschiedliche Druckereien getestet. Aber auch inhaltlich kommt seine Arbeit äusserst professionell daher: Unter «Allgemeine Informationen» findet sich eine Erklärung der im Buch verwendeten Symbole, beispielsweise ob die Strecke für den Kinderwagen oder die Inlineskates geeignet ist. Zudem wird die Signalisation unterwegs erläutert; dem Hinweis zu Zecken ist zu entnehmen, dass Glattfelden im FSME-Hochrisikogebiet liegt. Jede der 15 beschriebenen Routen enthält neben Wegbeschrieb und Karte auch ein Streckenprofil mit Angaben zu den Höhenmetern sowie einen QR-Code. Diesen kann man mit dem Smartphone scannen, sodass man die Karte auch elektronisch zur Verfügung hat (siehe Bild unten).

«Hast du dich verlaufen», fragt mich ein junger Mann in Arbeitsklamotten. Ausser ein paar Hündelern ist hier niemand unterwegs. «Nein, ich bin am Wandern», erwidere ich. «Dann musst du unbedingt zum Paradiesgärtli, da hat man eine tolle Aussicht auf den Rhein», empfiehlt er. Ich zeige ihm den Wanderführer mit der eingezeichneten Strecke. Das Paradiesgärtli ist nicht drauf. Er versichert mir, ich sei auf dem richtigen Weg in Richtung Wölf­lishalde. Nur wenige Meter weiter entdecke ich auf der rechten Seite die wunderschöne Aussicht auf Glattfelden (siehe Bild oben). Erfreut ob dem Anblick marschiere ich selbstbewusst weiter in den Wald hinein. Wunderschön, das grün-gelb-orange-braune Laub.

«Ich wandere gerne, ich wohne in Glattfelden und es gibt keinen Wanderführer von dieser Gegend», begründet Liam Peter seine Idee. «Wir wussten seit der ersten Oberstufe, dass wir eine Abschlussarbeit machen.» Den Gedanken, einen Wanderführer zu verfassen, hatte er schon länger. «Ich bin hier aufgewachsen. Einige Wege kannte ich von Familienspaziergängen, andere Rou­ten habe ich einfach auf gut Glück ausprobiert.» Auch aus der Verwandtschaft und der Nachbarschaft erhielt er nützliche Inputs. Da seine Mutter mit einem Layout-Programm arbeite, habe er sich damit schon ausgekannt, was die Gestaltung des 84-seitigen Buches erleichtert habe.

30 Minuten nach dem Start führt der Weg bereits wieder abwärts. Ich bin verunsichert und werfe einen Blick in den Wanderführer. Es steht etwas über eine Lichtung vor Eglisau, die weit und breit nicht zu erkennen ist. Etwas nervös zücke ich mein Smartphone und orte mich. Ich realisiere, dass ich wohl eine Abzweigung zu früh nach rechts gegangen und nun zu weit unten bin. «Nicht schon wieder», denke ich ängstlich und kehre um. Mittels Handykarte und Infos aus Liam Peters Buch bin ich nach etwa 20 Minuten Umweg wieder auf dem richtigen Pfad.

Liam Peter hat nach der Sek nicht etwa eine Lehre als Polygraf oder Fotograf – auch alle Bilder im Buch hat er selbst gemacht – begonnen. Er macht bei der Rega eine Ausbildung zum Kaufmann, das Kreative sei für ihn ein Hobby.

Nach 1 Stunde 40 Minuten und 5,9 Kilometern bin ich wieder auf dem Parkplatz. Zieht man den Umweg ab, zeigt sich: Die Angaben von Liam Peter stimmen ziemlich genau mit meinen Aufzeichnungen überein. Ich bin zufrieden und glaube, mein Wandertrauma mithilfe des Glattfelder Wanderführers überwunden zu haben. (Zürcher Unterländer)