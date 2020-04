Kann Horgen von Bachenbülach lernen? In der Horgner Schulpflege liegt einiges im Argen. Damit ist die Gemeinde kein Einzelfall. In Bachenbülach ging ein Konflikt innerhalb der Behörde so weit, dass der Regierungsrat der Schulpflege die Selbstverwaltung entzog. Francesca Prader

In der Schulpflege von Horgen, hier im Bild das Primarschulhaus Rotweg, ist ein Streit um das Präsidium eskaliert. Archiv ZSZ

In Horgens Schulpflege ist Feuer im Dach. Sämtliche Mitglieder der Schulpflege wie auch des Gemeinderats haben sich gegen Schulpräsidentin Carla Loretz (parteilos) gestellt. Im Juli letzten Jahres gelangten beide Behörden an den Bezirksrat und baten diesen um klare Anweisungen zur Lösung des Konflikts. Letzte Woche liess der Gemeinderat dann die Bombe platzen und stellte zusammen mit den übrigen Schulpflegemitgliedern seinen Rücktritt in Aussicht, sollte der Bezirksrat nicht zeitnah klärend eingreifen.