Eishockey: Niederlage in der MSL – Bülacher Baisse führt zur Wende im Spiel Trotz eines ausgezeichneten Startdrittels hat der EHC Bülach die zweite Heimpartie der neuen MSL-Saison gegen den Traditionsclub Arosa 1:3 verloren. Gregor Marti

Bo Salerno (rechts) schnappt Bülachs Lukas Walder die Scheibe weg – und die Aroser den Eisbären einen durchaus möglichen Sieg. Foto: Christian Merz

Nachdem Ramon Diem in der 47. Minute mit einem satten Handgelenkschuss den Anschlusstreffer zum 1:3 erzielt hatte, keimte auf der Bülacher Seite nochmals grosse Hoffnung auf. Nur wenige Minuten später gelang dem positiv auffallenden Neuzuzug Andreas Ambühl sogar beinahe das zweite Tor für die Eisbären. Doch zuerst hämmerte er im Powerplay den Puck an das Aroser Torgestänge, und danach scheiterte er am Ende seines eleganten Sololaufs wiederum am linken Torpfosten. Als auch noch Sascha Figi alleinstehend vor dem ausgezeichneten Aroser Goalie Jamal Kotry nicht reüssieren konnte, war die Partie endgültig entschieden.