Wegen 30 Stimmen – Bülacher Bodeninitiative äusserst knapp angenommen Die Stadt Bülach darf keine eigenen Grundstücke mehr verkaufen. Die Initiative «Boden für die kommenden Generationen» wurde mit 2830 Ja- zu 2800 Nein-Stimmen angenommen. Flavio Zwahlen , Daniela Schenker

Das Grundstück Hagenbuchen im Süden Bülachs ist eine der Landreserven der Stadt. Dort soll irgendwann der Sportpark Erachfeld gebaut werden. Foto: Francisco Carrascosa

Bülachs Land in Bülachs Hand: Das war der Slogan der Befürworter der Bodeninitiative im Wahlkampf. Sie kamen vor allem aus den Reihen der Grünen, der SP und der EVP und hatten die Volksinitiative mit 380 gültigen Unterschriften an die Urne gebracht.

Die Initiative verlangt im Wesentlichen, dass städtisches Land nur noch in genau definierten Ausnahmefällen verkauft werden darf. Die Stadt soll das Land selber nutzen – oder es Dritten für eine bestimmte Zeit zur Verfügung stellen: leihweise, in Miete oder Pacht oder im Baurecht. Nur in definierten Ausnahmefällen darf städtisches Land verkauft werden, dafür ist jedoch im Parlament eine Zweidrittelmehrheit erforderlich.