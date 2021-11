Eishockey: 2:5 in der MSL – Bülacher Eisbären werden von den Bullen eiskalt erwischt Der EHC Bülach steckt im Novemberloch. In Düdingen kassieren die Unterländer ihre vierte Meisterschaftsniederlage in Folge. Jean-Michel Thomet

Es läuft gerade nicht wie gewünscht für Captain Remo Ottiger und seinen EHC Bülach. Foto: Madeleine Schoder

Das erste Drittel konnten die Unterländer Gäste auswärts in Düdingen noch ausgeglichen gestalten. Dies dank eines Treffers in der 11. Minute durch Ramon Diem, notabene in Unterzahl, da Bülach-Verteidiger Raphael Krämer auf der Strafbank sass. Kurz nach Spielmitte gelang Sacha Figi, diesmal in Überzahl, der kurzzeitige 2:2 Ausgleichstreffer. Doch nur zehn Sekunden später erwischten die Bullen die Eisbären wieder eiskalt, Stürmer Antoine Maillard traf von der blauen Linie zur erneuten Führung der Einheimischen. Auf diesen Rückstand konnte der EHC Bülach nicht mehr reagieren.