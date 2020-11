Motocross – Bülacher Jeremy Seewer auf dem Podest Der 26-Jährige wird beim GP Trentino in Pietramurata nach waghalsiger Fahrt belohnt. red

Der Bülacher Jeremy Seewer unterwegs auf Platz 3. Foto: Yamaha Racing

Im Piemont erreichte der Yamaha-Pilot in der Königsklasse MXGP in den beiden Rennen die Ränge 3 und 5. Der slowenische Gesamttitelverteidiger Tim Gajser wurde Erster und Vierter und vergrösserte damit seinen Punktevorsprung im Gesamtklassement auf den Unterländer. «Schade, im zweiten Rennen lag ich in Führung und bin gestürzt. Es gibt hier nur eine Überholspur und alle fahren ziemlich ähnlich schnell», sagte der Vize-Weltmeister von 2019 nach dem Wettkampf. (red)