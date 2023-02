Nachwuchsmeisterschaft Judo – Bülacher Judokas stehen gleich mehrmals auf dem Podest Anfang Februar fand zum Saisonstart in Regensdorf die alljährliche Zürcher Nachwuchsmeisterschaft im Judo statt, an der auch das Judo-Team Bülach mit mehreren Kindern teilgenommen hat. Judo-Team Bülach

Alexander Frese vom Judo-Team Bülach zeigt eine Festhaltetechnik am Boden. Fotos: PD

Die Veranstaltung war mit Athleten aus den verschiedenen Clubs des Zürcher Judo-Verbandes sehr stark besetzt und wurde in der Sportanlage Wisacher in Regensdorf von der dortigen Judoschule auf insgesamt vier Matten ausgerichtet.

Livio Matic (U9), Yuri Hegnauer und Alexander Frese (beide U11) konnten alle ihre Kämpfe gewinnen und schafften es jeweils auf den obersten Podestplatz. Yuri Hegnauer startete zum ersten Mal in der höheren Altersklasse und konnte sich auf Anhieb gegen körperlich starke Gegner durchsetzen. Nachdem er seine ersten Kämpfe alle vorzeitig mit Wurftechniken gewinnen konnte, entschied in der letzten Begegnung der Kampfrichterentscheid aufgrund grösserer Aktivität knapp zu seinen Gunsten und sicherte ihm den Titel.

Alexander Frese beendete seine Partien jeweils vorzeitig souverän mit Ippon. Hierbei konnte er dreimal seine Spezialtechnik Seoi-otoshi (Schultersturz) anwenden – zweimal bereits nach nur 2 Sekunden, was die kürzesten Kämpfe des Tages waren. In der letzten Begegnung zwang er seinen Gegner mit einer Fusstechnik zunächst in den Bodenkampf und besiegte ihn dort nach konsequentem Nachsetzen mit Ippon durch Kesa-gatame (Haltegriff) nach 20 Sekunden.

Vereinsinternes Duell

Bei Livio Matic kam es in einem Kampf zum vereinsinternen Duell mit Glenn Le Mer, der sein erstes Turnier bestritt. Livio Matic konnte neben seinen anderen Begegnungen auch diesen Kampf mit Wurftechniken vorzeitig durch zwei Wazaari-Wertungen gewinnen. Jaron Spicher (U13) musste sich bei seiner insgesamt ersten Wettkampfteilnahme mit einem hervorragenden 2. Platz lediglich dem späteren Sieger geschlagen geben.

Insgesamt kamen noch weitere sechs Bronzeplatzierungen hinzu: Anna Frese (U9), Glenn Le Mer (U9), Nilo Hof (U11), Willow Riesen (U11), Lexy Shield (U11) und Shae Shield (U13). Julien Chuard (U15) verpasste nach zwei Siegen in einem starken Teilnehmerfeld das Podest mit einem sehr guten 4. Platz nur knapp.

Siegerehrung mit Livio Matic (1. Platz) und Glenn Le Mer (3. Platz).

