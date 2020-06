Gastro-Pionier auf Rädern – Bülacher Kult-Pizzaiolo denkt nach 30 Berufsjahren an den Ruhestand Michele Volpe hat vor über 30 Jahren den Trend zur mobilen Verpflegung erkannt. Der Gastro-Pionier ist mit seinen Holzofen-Pizzamobilen weit über das Zürcher Unterland hinaus bekannt. Barbara Stotz Würgler

Als Michele Volpe mit seinem Pizzamobil anfing, war er einer der Ersten, die den Trend der Food-Trucks für sich entdeckt hatten. Foto: Raisa Durandi

Die Geschichte von Michele Volpe ist diejenige eines jugendlichen Einwanderers aus Italien, der mit nichts in die Schweiz kam. Im Alter von 17 Jahren verliess er sein Elternhaus in der Provinz Potenza in Süditalien und folgte seinen drei älteren Brüdern nach Turbenthal, welche dort Arbeit auf dem Bau gefunden hatten. Michele Volpe hingegen verschlug es von Anfang an ins Gastgewerbe.