Hallen noch geschlossen – Bülacher Kunstturnerinnen weichen auf den Vitaparcours aus Anders als viele Konkurrentinnen mussten die Bülacher Kunstturnerinnen in den vergangenen Wochen noch auf das Hallentraining verzichten. Flavio Zwahlen

Die Kunstturnerinnen Bülach nutzen während der Corona-Krise den Vitaparcours im Bannhaldenwald, direkt oberhalb des Sportzentrums Hirslen für ihre Trainingseinheiten. Foto: PD

Eigentlich können die Sporthallen in der Region seit 11. Mai von Vereinen in Kleingruppen bis fünf Personen unter Einhaltung eines entsprechenden Schutzkonzepts wieder benutzt werden. Dies galt jedoch nicht für die Bülacher Vereine. Die Hallen in der Stadt blieben vorerst noch geschlossen. Sportvorsteher Daniel Ammann sagt: «Sie wurden von der Schule noch nicht freigegeben. Zudem wollen wir alle Sportanlagen miteinander öffnen.» Heisst: Ab Montag sind sämtliche Anlagen in Bülach wieder geöffnet. Bereits am Samstag nehmen unter anderem das Freibad sowie das Sportzentrum Hirslen mit Hallenbad wieder den Betrieb auf. Was bleibt: Alle Vereine müssen ein Schutzkonzept einreichen, damit sie Trainings durchführen können.