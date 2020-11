Virginia Locher neu parteilos – Bülacher Stadträtin verlässt per sofort die FDP Stadträtin und Primarschulpräsidentin Virginia Locher tritt aus der FDP Bülach aus. Als Grund nennt sie unüberbrückbare Differenzen mit der Partei. Daniela Schenker

Bei den Stadtratswahlen 2018 ging Virginia Locher noch als Kandidatin für die FDP an den Start, hier bei einer Podiumsdiskussion. Foto: Sibylle Meier

Nach über sechs Jahren im Bülacher Stadtrat bricht Virginia Locher mit der FDP. Die vergangenen Monate waren für die Präsidentin der Primarschulfpflege alles andere als einfach. Kürzlich musste die Abstimmung zur Initiative «Einführung Tagesschule» aufgrund eines Verfahrensfehlers der Abteilung Bildung zurückgezogen werden. Auch das Projekt «Ausbau Schulhaus Lindenhof» führte in den letzten Monaten vermehrt zu Konflikten.

Fehlende Unterstützung

In dieser schwierigen Zeit vermisste die Stadträtin den Rückhalt ihrer Partei. «Bereits seit längerer Zeit bemängelte die FDP Bülach mehrfach meinen Führungs- und Kommunikationsstil», schreibt Locher in einer Medienmitteilung. Als Folge sehr unterschiedlicher Auffassungen über die Tätigkeit der Abteilung Bildung habe ihre Partei ihr vermehrt die Unterstützung und Zusammenarbeit verwehrt. «Aus diesem Grund habe ich mich dazu entschieden, per sofort aus der FDP Bülach auszutreten.» Die Stadträtin hatte der Partei seit 2013 angehört.

Auf die Frage, was sie sich von der FDP erhofft hätte, sagt Locher: «Ich verstehe die Kritik und kann auch damit umgehen. Wo gearbeitet wird, können Fehler passieren.» Zu viel Kritik mache die Zusammenarbeit jedoch schwierig. «Meines Erachtens wäre es möglich gewesen, dass die Partei kritisch Position bezieht und mir und der Primarschulpflege gegenüber dennoch Rückhalt signalisiert.» In einer Partei müsse man sich nicht immer einig sein: «Die Politik lebt vom Diskurs.»

Fehler aufarbeiten

Virginia Locher möchte ihre Arbeit als Stadträtin bis zum Ende der Legislatur weiterführen: «Ich möchte diese Zeit unter anderem dazu nutzen, die gemachten Fehler zu beseitigen und die Projekte zu einem sauberen Abschluss zu bringen.» Gemeinsam mit allen Beteiligten will sie die Diskussion führen, wie solche Fehler in Zukunft vermieden werden können. «So soll sichergestellt werden, dass alle Akteure sich wieder auf ihre Tätigkeit für die Bildung konzentrieren können.» Ende Legislatur sei für sie Schluss. Die Arbeit im Stadtrat sei sehr spannend. Sie habe vieles gelernt und mit vielen interessanten Menschen zusammenarbeiten dürfen. «Es ist ein Abschnitt in meinem Leben den ich nicht missen möchte.» Nichtsdestotrotz möchte sie ihre Zeit nach der Legislatur wieder anderen Projekten widmen: «Ich werde auch keiner anderen Partei beitreten.»

Locher ist seit 2014 Präsidentin der Bülacher Primarschulpflege und damit von Amtes wegen Mitglied des Stadtrats. Bei der Wahl im Jahr 2018 setzte sie sich mit 1567 Stimmen gegen ihren Herausforderer Claudio Heusser (Beobachter Stadt Bülach, BSB) durch, der 453 Stimmen erzielte.

Virginia Locher ist nicht das erste Mitglied des Bülacher Stadtrats, das die Partei in Ausübung des Mandats verlässt. Rudolf Menzi trat im Sommer 2017 aus der SVP aus. Im April 2014 wurde der Sozialvorstand mit dem zweitbesten Resultat als Mitglied des Stadtrats bestätigt.

Nach dem Parteiaustritt Lochers ist die FDP nur mehr mit einem Sitz in der Exekutive vertreten. Daniel Ammann steht dem Ressort Bevölkerung und Sicherheit vor. Im 28-köpfigen Gemeinderat hält die Partei sechs Sitze.