Filmverein aufgelöst – Bülacher Verein für Filmgenuss stellt Aktivitäten ein Die Corona-Pandemie und die Konkurrenz durch Streamingdienste führten zum Ende von Qino.

Seit 2012 war Qino ein eigenständiger Verein. Nun wurde er aufgelöst. Symbolfoto: Donato Caspari

Seit 1997 zeigte Qino in Bülach Kinofilme, ab dem Jahr 2012 als eigenständiger Verein. Diese Ära ist nun zu Ende. Wie es in der Mitteilung des Vereins heisst, wurde an der letzten Generalversammlung die Vereinsauflösung beschlossen.

In den letzten beiden Jahren wurde Qino auf eine schwierige Probe gestellt. Die letztjährige Filmreihe «Ganz, ganz anders», gewidmet dem verstorbenen Schweizer Schauspieler Bruno Ganz, musste nach einer einzigen Vorführung als Folge der Pandemie abgebrochen werden. Auch die neue Reihe, geplant für dieses Jahr «Starke Frauen – Starke Männer», konnte nie gestartet werden. So verunmöglichten einerseits die Hygieneauflagen einen kontinuierlichen Filmbetrieb, andrerseits erwuchs in den neuen Streamingdiensten eine starke Konkurrenz.

Studiofilme aus dem Backrepertoire zu zeigen, habe angesichts dieser Entwicklung immer weniger Sinn ergeben.

Vorstand fehlt Energie

Bülach verliert nun mit dem Qino einen Verein, der sich über eine lange Zeit hinweg für die kulturelle Vielfalt der Stadt eingesetzt hat. Für viele Cineasten war das Qino ein fixer Eintrag in der Agenda und immer wieder ein vergnüglicher Treffpunkt, um Freunde zu sehen und interessante Filme kennenzulernen. Auch der Sigristenkeller, lange Jahre der Austragungsort der Qino-Filmvorführungen, verliert nun einen aktiven Partner.

Nachdem Qino eine lange Periode ohne Filmvorführungen hinter sich hatte, zog der Verein nun den Schlussstrich. Wie es in der Mitteilung weiter heisst, fehle dem Vorstand die Energie, um ein neues Programm auf die Beine zu stellen, eine neue Vereinsleitung sei nicht in Sicht.

red

Fehler gefunden?Jetzt melden.