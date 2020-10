Tennis: Junioren Interclub – Bülacherinnen gewinnen Silber Ein junges Trio vom Tennisclub Züri-Unterland marschiert an der Finalrunde des Junioren-Interclub durch und wird erst im Final gestoppt. Über Silber bei den U15 können sich die Girls aus Bülach trotzdem freuen. red

Die 12-jährige Luana Kappeler wies im Halbfinal ihre um zwei Jahre ältere Gegnerin in die Schranken. Tags darauf fehlte ihr dann die mentale Frische. Foto: PD

In der Finalrunde des Junioren-Interclub in Winterthur war erstmals mit Luana Kappeler, Liv Oeschger und Anja Casari auch ein junges Trio des in Bülach beheimateten Indoor-Tennisclub Züri-Unterland (TSB Halle Bülach) mit von der Partie. Die Bülacherinnen setzten sich in der Kategorie Girls U15 Liga A mit insgesamt 48 Teams aus der ganzen Schweiz ohne Satzverlust durch und lösten so das Ticket für das Finalwochenende.

Das von Stefano Sorvillo gecoachte Team trat am Samstag zur Halbfinalbegegnung gegen die Tessinerinnen von der Scuola Tennis by Margaroli an. Die Hüntwangerin Luana Kappeler (12) bezwang im Einzel mit einer hervorragend taktischen Leistung die ältere Lara Bubulovic (14) mit 7:5 und 6:2. Im zweiten Einzel schlug Liv Oeschger (13) ihre Gegnerin Marta Cavadini (14) klar mit 6:3 und 6.2. Somit war der Finaleinzug den Bülacherinnen nicht mehr zu nehmen, das Doppel wurde hinfällig.

Doppel entscheidet

Am Sonntag schliesslich stand der grosse Final gegen die Bernerinnen von der Michel Kratochvil Tennis Academy auf dem Programm. Dabei fehlte Luana Kappeler nach dem perfekten Match vom Vortrag die mentale Frische. Die Hüntwangerin verlor ihr Einzel gegen Anna Piszter 0:6, 3:6. Teamkollegin Liv Oeschger setzte ich danach gegen Laura Heutschi (13) in einem kämpferischen hochstehenden Match mit 7:5 und 6:4 durch. Nun musste das Doppel über die Krönung entscheiden.

In der Besetzung Anja Casari (13)/Liv Oeschger traten die Bülacherinnen gegen Anna Pisztner und Laura Heutschi an. Nach einem traumhaften Start mit 3:0 Games für Bülach wurden die Bernerinnen immer stärker und konnten mit einer gekonnten Taktikänderung während des ersten Satzes diesen mit 4:6 für sich entscheiden. Nach hartem Kampf im zweiten Satz mussten die Unterländerinnen ihren Gegnerinnen den entscheidenden Punkt zum Schweizer Meistertitel (3:6).

«Ich bin immer noch sehr glücklich über meinen Sieg am Samstag» sagte Luana Kappeler nach dem Wettbewerb und schiebt mit leisem Bedauern nach, dass sie in der zweiten Partei leider kein probates Mittel gefunden habe, um ihre starke Gegnerin für den entscheidenden Punkt zu bezwingen. «Trotzdem bin ich sehr stolz, dass wir diese Silbermedaille geholt haben.»