Eishockey: Niederlage des EHC - Bülachs Aufholjagd bleibt unbelohnt

Abo Eishockey: Nach der Heimniederlage Der EHC Bülach verpasst das Playoff

In der vorletzten MSL-Qualifikationsrunde ist die Entscheidung gefallen: Die Eisbären unterliegen Leader Basel 3:6 – und müssen in der eingleisigen, dritthöchsten Liga erstmals in die Abstiegsrunde.