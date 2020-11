Jakob Menzi wurde 84 – Bülachs ehemaliger Stadtpräsident verstorben Jakob Menzi ist zwei Monate vor seinem 85. Geburtstag verstorben. Der Ur-Bülacher und SVP-Politiker war von 1982 bis 1998 Stadtpräsident von Bülach. Daniela Schenker

Jakob Menzi (1.2.1936 – 28.11.2020) Foto: Johanna Bossart

Jakob Menzi ist am Samstagmorgen nach schwerer Krankheit im Kreise seiner Familie verstorben, teilt sein Parteikollege und SVP-Kantonsrat Claudio Schmid über Facebook mit. Mit Menzi verliert die Stadt Bülach einen prägenden Politiker. Von Beginn weg engagierte sich der Landwirt für die SVP, zuerst im Wahlbüro, dann in der Schulpflege und dem Gemeinderat. 1982 wurde er zum Stadtpräsidenten gewählt. 16 Jahre lang blieb er an der Spitze des Bülacher Stadtrats.

Engagiert und beliebt

Neben Beruf und Politik engagierte sich der im Weiler Eschenmosen aufgewachsene Menzi auf vielfältige Weise für seine Heimatstadt. Er arbeitete in unzähligen Gremien und Vereinen mit und organisierte zahlreiche volkstümliche Anlässe in Bülach, die ohne seinen Einfluss nicht stattgefunden hätten.

Bekannt und sehr beliebt waren Jakob Menzis Bülacher Städtliführungen, mit denen er bis vor eineinhalb Jahren interessierten Personen seine Heimatstadt näherbrachte.

Am 30. April dieses Jahres konnten Margrit und Jakob Menzi das Fest der Diamantenen Hochzeit feiern. Jakob Menzi hinterlässt seine Ehefrau, vier Kinder und zehn Enkelkinder.