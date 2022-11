Eishockey: 1:5 gegen Chur – Bülachs Eisbären lassen am Ende nach Mit einer 1:5-Heimniederlage gegen Chur hat es der EHC Bülach verpasst, in der MHL-Tabelle nach Punkten mit den nun fünftplatzierten Bündnern gleichzuziehen. Dabei wäre mehr möglich gewesen. Peter Weiss

Bülachs einziger Torschütze: Lukas Walder (hier während des Auswärtsspiels in Thun) erzielt gegen Chur das zwischenzeitliche 1:1 für die Eisbären. Foto: Sam Buchli

Rund 180 Fans in der Bülacher Hirslen sahen eine lange Zeit ausgeglichene Partie zwischen den als Ranglisten-Sechste angetretenen Churern und dem Heimteam, das nach den zwei Siegen über die Aufsteiger Frauenfeld und Franches-Montagnes seine Erfolgsserie ausbauen wollte. So brachte Mika Burkhalter die Gäste zwar in der 3. Spielminute in Führung. Doch Lukas Walder traf wenig später zum 1:1-Ausgleich (8.) für die Eisbären .

Bülach - Chur 1:5 (1:1, 0:1, 0:3) Infos einblenden Hirslen. – 177 Zuschauer. – SR Baumann, Bächinger/Auderset. – Tore: 3. Burkhalter (Tosio, Fischer) 0:1. 8. Walder (Hintermann) 1:1. 35. Frei (Fischer, Haueter) 1:2. 50. Tosio (Kieni, Frei) 1:3. 57. Bucher (Haueter, Bleiker) 1:4. 60. (59:21) Hasler (Frei, Burkhalter) 1:5. – Strafen: 2-mal 2 Minuten gegen Bülach, 1-mal 2 Minuten gegen Chur. – Bülach: Messerli; Hintermann, Harlacher; Krämer, Marzan; Birchler, Kälin; Walder, Ottiger, Rüsi; R. Ganz, Diem, Figi; Zanzi, Grisoni, Epprecht; Urech, Meier, Kübler.

Dabei blieb es bis kurz nach Spielmitte – auch, weil die Bülacher zu Chancen kamen, ihre Möglichkeit zum Führungstreffer aber allesamt vergaben. In der 35. Minute musste Eisbären-Goalie Joel Messerli dafür zum zweiten Mal in dieser Partie den Puck aus dem eigenen Tor holen, wohin Churs Lars Frei ihn spediert hatte. Nach dem abermaligen Rückstand drängten die Gastgeber zunächst auf den Ausgleich.

Strichkampf zeichnet sich ab

Im Schlussdrittel liessen die Bülacher aber nach und kamen zu keinen klaren Torgelegenheiten mehr. Stattdessen kassierten sie noch drei Gegentreffer zur, am Ende deutlichen, 1:5-Niederlage. In der Tabelle der dritthöchsten Liga rutschten sie damit auf den 10. Rang ab. Ihr Rückstand auf den letzten Playoff-Platz beträgt nach zwölf Runden lediglich einen Punkt, auch die neu siebtplatzierten Düdingen Bulls haben nur zwei Zähler mehr gesammelt als die Eisbären. Gegner Chur (5.) setzte sich indes durch den Sieg in Bülach punktmässig von den Teams aus der Tabellenregion rund um den Playoff-Trennstrich wieder etwas ab. Mit einem Sieg im Direktduell hätten die Zürcher Unterländer mit den Bündnern gleichgezogen.

