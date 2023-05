Phase Rot beginnt – Bündner Bergdorf Brienz darf ab 18 Uhr am Freitag nicht mehr betreten werden Der Felssturz in den Bündner Bergen steht in drei bis zehn Tagen bevor, wie die Gemeinde Albula/Alvra mitteilt. Ab Freitagabend wird das Dorf zur Sperrzone.

Ein Mann arbeitet an einem Messgerät, das den Hang überwacht. Die Anwohner müssen ihr Zuhause bis Freitagabend wegen eines drohenden Felssturzes räumen. Foto: Gian Ehrenzeller (Keystone)

Das Bündner Bergdorf Brienz darf ab 18.00 Uhr am Freitag nicht mehr betreten werden. Ab diesem Zeitpunkt beginne die sogenannte Phase Rot, teilte die Gemeinde Albula/Alvra mit. Das bedeutet, dass sich keine Menschen oder Tiere mehr im Dorf befinden dürfen.

Die Behörden gehen davon aus, dass sich die zwei Millionen Kubikmeter Gestein oberhalb von Brienz GR in den nächsten vier bis vierzehn Tagen lösen werden. Die Evakuierung des Bergdorfes im Bündner Albulatal war am Freitagnachmittag noch im Gang.

Schon zuvor galt eine Evakuierungsanordnung für alle Bewohnerinnen und Bewohner bis am Freitagabend, Haustiere mussten dabei mitgenommen werden. Nun muss auch das Grossvieh bis 18 Uhr aus Brienz gebracht werden und die Bevölkerung darf am Samstag nicht mehr zurück ins Dorf. Bis anhin gingen die Menschen davon aus, dass sie je nach Gefährdungslage tagsüber wieder in ihre Häuser können, nun ist die Gefahr aber offenbar zu gross.

Die Strassen und Bahnlinien bleiben vorerst offen. Unmittelbar vor einem Abbrechen verfügt die Behörde die Phase Blau und evakuiert die beiden westlichsten Häuser von Surava im Talgrund. Mehrere Strassen und die Albula-Bahnlinie werden dann gesperrt.

In Brienz sind derzeit 84 Bewohnerinnen und Bewohner gemeldet. Auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA bestätigte der Kommunikationsverantwortliche Christian Gartmann, dass für alle eine Unterkunft gefunden worden ist. Der Gemeinde seien über 130 Wohnungen angeboten worden. «Wir haben die passendsten Angebote rausgesucht und die Parteien vermittelt», so Gartmann.

SDA/anf

