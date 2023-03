Mindestens 23.90 Franken pro Stunde – Bürgerliche ergreifen Referendum gegen Zürcher Mindestlohn Das Zürcher Stadtparlament hatte sich für die Einführung eines Mindestlohns von knapp 24 Franken ausgesprochen. Nun will eine breite bürgerliche Allianz eine Volksabstimmung.

Mehr Geld für Menschen in der Gastronomie? Darüber gibt es wohl bald eine Volksabstimmung in der Stadt. Archifoto: Enzo Lopardo

Noch vor einer Woche hatte eine Mitte-Links-Mehrheit des Zürcher Gemeinderats für den Gegenvorschlag zur Volksinitiative «ein Lohn zum Leben» gestimmt. Demnach sollen künftig Personen, die in der Stadt Zürich arbeiten, einen Mindestlohn von 23.90 Franken pro Stunde erhalten. Profitieren würden laut Schätzungen rund 17’000 Personen, die bei vollem Pensum weniger als 4000 Franken pro Monat verdienen.

Nach der ersten Zustimmung durch den Rat im Februar hatte das Initiativkomitee aus Gewerkschaften, Hilfswerken und linken Parteien angekündigt, die Initiative zurückzuziehen, um so den Weg für den überarbeiteten Gegenvorschlag freizumachen.

Nun ist klar, dass es trotzdem zu einer Volksabstimmung kommen wird. Denn: Die Parteien FDP, GLP und SVP ergreifen das Parlamentsreferendum und haben dabei eine breite Allianz aus Verbänden im Rücken. Die Parteien werden unterstützt vom Gewerbeverband der Stadt Zürich, dem Baumeisterverband Zürich, Arbeitgeber Zürich VZH, der City Vereinigung, vom Zürcher Hotellerie-Verein und von Gastro Stadt Zürich, wie die Allianz in einer gemeinsamen Mitteilung vom Mittwochabend schreibt.

«Gefährliches Experiment»

Der Gegenvorschlag sei «eine verschärfte Variante» der Mindestlohn-Initiative. Die Allianz spricht von einem «gefährlichen Experiment». Keine andere Gemeinde in der Schweiz verfüge über einen kommunalen Mindestlohn. Dieser wäre «schädlich, denn er würde die Sozialpartnerschaft untergraben».

Gleichzeitig mache dieser Mindestlohn eine Berufsausbildung unattraktiv, da dadurch Ungelernte in eine ähnliche Lohnstufe kommen würden wie Mitarbeitende mit einer Berufslehre. Für alle Gewerbebetriebe und Unternehmen, welche Mitarbeitende innerhalb der Stadt Zürich beschäftige, brächte der Mindestlohn eine grosse bürokratische Belastung, argumentiert das Komitee in der Mitteilung.

Die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger in der Stadt Zürich müssten an der Urne über den Mindestlohn entscheiden können, schreiben sie weiter. Parallel zum Referendum prüfen die Verbände auch Rechtsmittel gegen den Gegenvorschlag.

Unterstützt wurde der Gegenvorschlag im Parlament von SP, Grünen, AL und Mitte/EVP. Dieser stelle eine «sinnvolle sozialpolitische Massnahme» dar, mit der die Situation von Arbeitnehmenden in Tieflohnbranchen und von «Working Poor» verbessert werden könne, ohne dass negative Auswirkungen auf die lokale Wirtschaft zu erwarten wären.

Der Stadtrat hält das Anliegen ebenfalls für berechtigt und hatte einige gewichtige Ausnahmen in den Gegenvorschlag eingebaut: So sollen Unter-25-Jährige, die über keinen Berufsabschluss verfügen, vom Mindestlohn ausgenommen werden. Damit will der Stadtrat verhindern, dass Aushilfsjobs durch einen Mindestlohn für junge Erwachsene attraktiver werden könnten als eine Berufsausbildung. (mae)

