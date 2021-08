Gastro-Test in Hochfelden – Bürgerliche Küche mit mediterranem Flair Im Restaurant Frohsinn gibts währschafte Schweizer Küche mit südlicher Note. Renato Cecchet

Das Restaurant Frohsinn liegt von Bülach her kommend gleich beim Dorfeingang von Hochfelden. Foto: Renato Cecchet Im Hof gibts nicht nur Parklätze, sondern auch einen Aussenbereich, wo gegessen und getrunken werden kann. Foto: Renato Cecchet Der Innenbereich ist in verschiedene Gaststuben unterteilt, es hat auch eine Cigar Lounge. Foto: Renato Cecchet 1 / 4

Das Restaurant Frohsinn in Hochfelden zu finden, ist relativ einfach. Kommt man von Bülach her auf der Hauptstrasse gefahren, erblickt man gleich nach der Dorfeinfahrt den rechts liegenden Riegelbau. Parkplätze finden sich hinter dem Haus. Im gleichen Hof ist auch der bediente Aussenbereich des Restaurants.

Wetter für Deftiges zu warm

Da es an diesem Tag sehr warm und die Luftfeuchtigkeit hoch ist, verzichten wir auf schwere Speisen wie Wiener Schnitzel, Cordon bleu oder das Angus-Filet. Als Vorspeise teilen wir uns einen Caprese-Salat, der Tomaten, Büffel-Mozzarella, gebackene Tortillas und Basilikum-Pesto enthält und als Starter verteilt auf drei kleine Teller völlig genügt. Alle Zutaten sind frisch, der Salat als gesamtes würzig.

Als Vorspeise genügte ein Caprese-Salat für drei Personen völlig. Foto: Renato Cecchet

Als erste Hauptspeise probieren wir einen Sommersalat mit grilliertem Poulet. Dieser ist sehr fantasievoll zusammengestellt. Neben Blattsalat, Karotten, Tomaten und Oliven liegen auch frische Ananas, Melone, Pfirsich- und Apfelstücke auf dem Teller – für einen heissen Sommertag genau die richtige Wahl. Das geschnetzelte Pouletfleisch ist fein, dürfte aber nicht trockener sein. Die grösste Überraschung ist die Sauce, die recht pikant ausfällt und dem Gericht eine rassige Note verleiht.

Die Black-Tiger-Crevetten «Piripiri» mit Grillgemüse sind knackig in der Konsistenz und schmecken ausgezeichnet. Die Beilage besteht aus Ratatouille-Gemüse, also Zucchini, roten Peperoni und Auberginen, dazu gibt es noch Champignons. Schon fast ein wenig schwer für die warmen Temperaturen ist die dritte Hauptspeise: Pouletgeschnetzeltes an Champignonrahmsauce mit Nudeln und Gemüse. Am Klassiker gibts aber nicht zu bemängeln, alle Zutaten sind sehr schmackhaft, das gilt speziell für die Nudeln, die in vielen Restaurant manchmal etwas fade sind. Im Frohsinn in Hochfelden nicht.

Der Sommersalat mit Poulet erhält durch die Zugabe von Früchten eine sehr frische Note. Foto: Renato Cecchet Die Black-Tiger-Crevetten «Piripiri» mit Grillgemüse sind knackig. Foto: Renato Cecchet Der Klassiker: Pouletgeschnetzeltes an Champignonrahmsauce mit Nudeln und Gemüse. Foto: Renato Cecchet 1 / 3

Der sogenannte Sommergarten, in dem wir sitzen, ist der Aussenbereich eines renovierten Fachwerkhauses oder Riegelbaus mit Wohnungen, in dem sich im Parterre das Restaurant befindet. Der Garten ist eigentlich keiner, sondern ein überdachter Hartplatz, der aber mit Blumenschmuck und Sonnenschirmen gemütlich gestaltet ist. In der unmittelbaren Umgebung finden sich weitere renovierte Altbauten, dazu viel Grün durch Bäume und Sträucher.

Gelati dürfen nicht fehlen

Wir versüssen unser Nachtessen mit drei verschiedene Nachspeisen. Das zart schmelzende Schoggi-Chüechli mit Sauerrahmglace und Himbeeren gefällt, einzig der Kern des Kuchens ist zu wenig flüssig. Zur untergehenden Sonne passen die beiden anderen Desserts, Coupe Caramelita und Eiskaffee, sehr gut.

Der Schoggi-Chüechli mit Sauerrahmglace und Himbeeren schmeckte fein, der Kern des Kuchens hätte flüssiger sein können. Foto: Renato Cecchet Gut passend zum warmen Wetter: Ein Coupe Caramelita … Foto: Renato Cecchet … und ein Eiskaffee. Foto: Renato Cecchet 1 / 3

Gäste, die währschafte Schweizer Küche ergänzt durch italienisch geprägte Kreationen mögen, gepaart mit einem aufmerksamen und freundlichen Service, werden sich im Frohsinn wohl fühlen. Für drei Personen zahlen wir für eine Vorspeise, drei Haupt- und Nachspeisen sowie Softgetränke und ein Glas Sauvignon blanc am Ende 185 Franken.

