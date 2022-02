«Ein grosser Teil hat die Arbeitsformen in der Pandemie lieb gewonnen»

Klassische Sitzungszimmer braucht es noch, aber reicht das? Bild aus dem Roche-Turm in Basel.

Viele Menschen haben für sich erkannt, dass sie gewisse Tätigkeiten im Homeoffice besser ausüben können als im Büro. Sie schätzen es vor allem, wenn sie konzentriert arbeiten wollen und nicht auf Zusammenarbeit mit anderen angewiesen sind. Auch dass sie ihre Arbeitsumgebung im Griff haben, zum Beispiel die Temperatur, hat vielen gefallen. Dass die Leute das entdeckt haben, wird die Arbeitswelt nachhaltig beeinflussen. Wie genau, wird sich jetzt weisen. Viele Firmen gehen jetzt in eine Phase des Experimentierens über.

Wovon hängt ab, wie diese ausgeht?

Vor allem von den Vorgesetzten. Sie dürfen nicht so tun, als hätte es die Pandemie nie gegeben. Stattdessen müssen sie die Homeoffice-Zeit mit den Mitarbeitenden auswerten und prüfen, was man davon in die neue Arbeitswelt mitnehmen kann. Für die einen mag das flexiblere Arbeitszeiten oder einen legeren Dresscode bedeuten, für die anderen ein Kräuterbeet auf der Büroterrasse, weil sie im Homeoffice zu gärtnern begonnen haben.