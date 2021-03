Tag 1 nach Lockdown 2 – Bürotische und Schachteln sind in, Sitzen im Restaurant out In der Ikea kann es an gewissen Tagen tumultartig zu- und hergehen. Doch am ersten Tag nach sechs Wochen Lockdown war die Stimmung im Möbelgeschäft sehr ruhig, ja sogar entspannt. Manuel Navarro

Beim Ausgang sieht es fast wieder aus wie früher. Wie immer muss man bei den Self-Service-Kassen anstehen. Foto: Francisco Carrascosa

Eine der schlechtesten Ideen, die man in Bezug auf Wochenendplanung im Unterland haben kann, ist, am Samstag in die Ikea gehen zu wollen. Der Frust beginnt normalerweise, schon bevor man das Möbelzentrum überhaupt betreten hat. Wer nicht mit dem ÖV anreist – und wer macht das schon, wenn man sich ein neues Bücherregal oder einen Esstisch kaufen will –, steckt unter Umständen fast eine geschlagene Stunde im Verkehrskollaps, für den Dietlikon am Samstag so berüchtigt ist. Oftmals steht dann vor dem Parkhaus auch noch ein Mitglied des Verkehrsdiensts, das einem den Weg versperrt. Erst ein gnädiges Zu-Sich-Winken erlöst einen in der Regel und gewährt den begehrten Einlass in die Garage.