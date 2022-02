Das gehört in den Notvorrat Infos einblenden

Die wirtschaftliche Landesversorgung rät, einen Vorrat für rund eine Woche zu halten. Dieser persönliche Notvorrat sollte nach den eigenen Ernährungsgewohnheiten zusammengesetzt sein und das umfassen, was man normalerweise konsumiert und gern isst. Wichtig sind auch Lebensmittel, die man ohne Kochen essen kann, also Schokolade, Zwieback, Käse, Trockenfrüchte. Dazu kommen ein batteriebetriebenes Radio, Taschenlampen mit Ersatzbatterien, Kerzen, Zündhölzer oder Feuerzeuge. Pro Person sollen 9 Liter Trinkwasser vorrätig sein.

Hinzu kommen Seife, WC-Papier, Notfallapotheke und ein Vorrat an persönlichen Medikamenten.

Der Bund empfiehlt zudem eine minimale Bargeldreserve in kleinen Scheinen. Kredit- und Debitkarten funktionieren nur mit Strom. Der Notvorrat an Bargeld soll in Zeiten helfen, in denen bargeldloses Zahlen nicht mehr funktioniert.