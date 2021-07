Baggern in Regensdorf und Zürich-Affoltern – Bund fördert Artenvielfalt zwischen Autobahn und Flachmoor Der Bund hat beim Ausbau der Nordumfahrung Zürich wertvolle Naturflächen zubetoniert. Als Ersatz dafür legt er eine Magerwiese an. Auch ein Acker profitiert davon. Anna Bérard

Die blauen Glockenblumen in der Magerwiese bieten Wildbienen und anderen Insekten Nahrung. Foto: Keystone

Bei der Autobahn in Zürich-Affoltern entsteht eine Magerwiese. Eine trockene, nährstoffarme Wiese also, wo seltene Blumen, Käfer und Schmetterlinge einen Lebensraum finden. Die 22’000 m² grosse Fläche liegt im Dreieck zwischen der A1-Einfahrt Richtung Gubristtunnel, der Wehntalerstrasse und dem geschützten Flachmoor Hänsiried. Das Gebiet wird heute vorwiegend als Acker genutzt. Jetzt wird es in eine extensiv genutzte Wiese mit einer Flutmulde nahe der Wehntalerstrasse umgestaltet. Darin kann sich das Wasser bei starkem Regen sammeln.

Das Projekt realisiert das Bundesamt für Strassen (Astra). Wie dieses in einer Mitteilung schreibt, gehört die Magerwiese zu den ökologischen Ersatzmassnahmen für den Ausbau der Nordumfahrung Zürich. Das Astra muss in diesem Rahmen mehrere Projekte zur Förderung der einheimische Artenvielfalt umsetzen.