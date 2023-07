Haltbarkeit überschritten – Bund muss Millionen von Masken vernichten Tonnen von Schutzmaterial, das wegen Corona teuer gekauft wurde, erreicht in den nächsten Monaten das Verfallsdatum. Mangels Nachfrage hat der Bund eine Onlineverkaufsplattform eingestellt. Cyrill Pinto

Schutzmaterial wie Masken werden in grosser Stückzahl gelagert – jetzt erreichen sie ihr Ablaufdatum und müssen vernichtet werden. Foto: Madeleine Schoder

Auf die Pandemie war die Schweiz nur ungenügend vorbereitet. Als im März die Schweiz in den Lockdown ging, fehlte es an Schutzmaterial, vor allem Masken waren rar. In der Eile bestellte die Schweiz grosszügig nach – zum Teil zu horrenden Preisen. Auch weil nicht absehbar war, wie sich die Pandemie entwickeln würde. Nun ist klar: Ein Grossteil der damals eingekauften Masken muss nun entsorgt werden, da sie ihr Ablaufdatum erreicht haben.