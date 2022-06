Harter Entscheid für Zürich – Plötzlich fehlen 140 Millionen für die Glattalbahn-Verlängerung Der Bundesrat will das Bahnprojekt vorerst nicht mitfinanzieren. Der Entscheid kommt für die Zürcher Kantonsregierung völlig überraschend. UPDATE FOLGT

Keine Unterstützung des Bundes: Die geplante Verlängerung der Glattalbahn in Kloten mit dem neuen Viadukt, auf dem Stadtbahn, Velos und Fussgänger die Flughafenautobahn überqueren würden. Visualisierung: PD / Architron GmbH

Für die Zürcher Regierung ist klar: Die Verlängerung der Glattalbahn nach Kloten ist für die Flughafenregion und den gesamten Kanton von grosser Wichtigkeit. Weil das Verkehrssystem dort an die Grenzen stösst, sei es unverzichtbar, das Projekt rasch umzusetzen. Deshalb reagieren die Bau- und die Volkswirtschaftsdirektion in einer gemeinsamen Mitteilung konsterniert auf einen Entscheid aus Bern, der am Freitag bekannt geworden ist: Der Bunderat will die Verlängerung der Bahnlinie nicht im Rahmen seines nächsten Agglomerationsprogramms mitfinanzieren.



Unerwartet kommt dies deshalb, weil der Bundesrat erst im April grünes Licht für die Glattalbahn-Verlängerung gegeben und die Infrastrukturkonzession erteilt hat. Es sah also alles gut aus. Zudem ist bei früheren Zürcher Grossprojekten, die gleich ausgereift waren, das Geld aus Bern jeweils verlässlich geflossen – sei es bei den früheren Etappen der Glattalbahn oder beim Tram über die Zürcher Hardbrücke.



Jetzt aber hat er das Finanzierungsgesuch für die Verlängerung der Bahn nach Kloten auf Priorität B zurückgestuft, was laut der Zürcher Regierung den Baustart um mindestens zwei Jahre verzögern würde – wenn es denn dabei bleibt. Der Kanton Zürich will sich im Rahmen der nun anlaufenden Vernehmlassung dafür einsetzen, den Entscheid noch zu kippen.

Es fehlen rund 140 Millionen Franken

Das Gesamtprojekt sei schon in vollem Gange, heisst es in der Mitteilung. Es kostet voraussichtlich rund 440 Millionen Franken. Auf die Glattalbahn und eine daran gekoppelte Velohauptverbindung entfallen davon rund 350 Millionen. Mit dem Wegfallen der Bundesbeiträge fehlen dem Projekt nun rund 140 Millionen Franken. «Wir sind sehr erstaunt über den Entscheid des Bundesrats und können ihn prima Vista nicht nachvollziehen», sagt Volkswirtschaftsdirektorin Carmen Walker Späh.

Wo die Bahn langfahren würde: Die neuen 3,7 Kilometer Tramgleise quer durch Kloten verlaufen mehrheitlich den Altbach entlang. Foto: PD/VBG

