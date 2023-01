Elf Jahre Mitwirkung – Bund und Nagra ziehen Bilanz zur Partizipation beim Tiefenlager An einem Podium zur Partizipation beim Tiefenlager haben Vertreter von Bund und Nagra auf die letzten elf Jahre zurückgeblickt und dabei auch Selbstkritik geübt. Astrit Abazi

Stefan Jordi begleitet seit fast 9 Jahren als Leiter Regionale Partizipation beim BFE das Projekt Tiefenlager. Foto: André Springer

Lassen sich in der Schweiz überhaupt noch grosse Projekte realisieren? Ist es möglich, grosse Bauvorhaben breit in der Bevölkerung abzustützen? Oder stehen zu oft Partikularinteressen dem Fortschritt im Weg? Diesen Fragen widmeten sich Vertreterinnen und Vertreter von Politik und Wirtschaft an einem Anlass zur Partizipation im Volkshaus Zürich. Anhand von kontrovers diskutierten Projekten wie der Pistenverlängerung am Flughafen Zürich oder dem geologischen Tiefenlager für radioaktive Abfälle sollte eruiert werden, wie die Interessen und Bedürfnisse aus der Bevölkerung eingeholt und berücksichtigt werden können.