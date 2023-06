Milliarden-Garantie des Bundes – CS-Giftschrank der UBS umfasst 30 Milliarden: Die Details des Garantie-Deals Lange gab es nichts Schriftliches zur Absicherung für die UBS: Jetzt ist klar, wie viel die Bank dem Bund dafür zahlt und welche weiteren Bedingungen sie dafür auf sich nimmt. Konrad Staehelin Jorgos Brouzos UPDATE FOLGT

Die UBS und der Bund haben die Details zur Verlustgarantie in Höhe von 9 Milliarden Franken geklärt. Foto: Michael Buholzer (Keystone)

Knapp drei Monate nach dem dramatischen Wochenende, an dem die Übernahme der Credit Suisse durch die UBS ausgehandelt wurde, gibt es nun auch einen schriftlichen Garantievertrag des Bundes für die Übernahme.

Bisher bestand nur eine mündliche Vereinbarung, dass der Bund höchstens 9 Milliarden Franken übernehmen würde, falls sich gewisse Investitionen der Credit Suisse für die UBS im Nachhinein als Verlustgeschäfte erweisen sollten. Der Bund wird aber erst zahlungspflichtig, nachdem die UBS erste Verluste im Umfang von 5 Milliarden selbst geschultert hat.

Am Freitag hat die freisinnige Finanzministerin Karin Keller-Sutter den entsprechenden Vertrag mit der UBS unterzeichnet, wie aus Medienmitteilungen der Bank und des Bundes hervorgeht.

Aus dem veröffentlichten Vertrag lassen sich interessante Details zum Deal herauslesen. So ist nun klar, wie gross der oft als Giftschrank bezeichnete Teil des Credit-Suisse-Portfolios ist. Es geht um verlustgefährdete Wertpapiere, die in den Büchern der Credit Suisse stehen und deren Wert die UBS nicht abschätzen kann. Sprich: Sie bringen für die UBS nicht abschätzbare Risiken mit sich.

Verschiedene Gebührenarten für den Bund

Das Credit-Suisse-Wertschriftenportfolio «umfasst etwa drei Prozent der gesamten Aktiven der fusionierten Bank», schreibt der Bundesrat. «Im Zentrum stehen Kredite, Derivate, nicht strategische und strukturierte Produkte aus dem Nicht-Kerngeschäft der Credit Suisse.» Die drei Prozent entsprechen einem Anlagevolumen zwischen 30 und 40 Milliarden.

Ebenso ist nun klar, wie der Bund für sein Risiko vergütet wird: Die UBS bezahlt unter anderem eine einmalige Vertragsabschlussgebühr von 40 Millionen Franken. Dazu kommt eine jährliche Aufrechterhaltungsgebühr von 36 Millionen Franken, die unter anderem die Kosten des Bundes für externe Berater decken soll. Die UBS ist auch verpflichtet, alle weiteren Beratungskosten des Bundes und der Finanzmarktaufsicht zu übernehmen, «soweit sie nicht durch Garantiegebühren abgedeckt sind», so der Bund.

Der potenziell grösste Kostenblock für die UBS besteht aber aus der sogenannten Risikoprämie: Diese wird fällig, falls der Bund tatsächlich zahlungspflichtig wird. Sie beträgt zwischen 0 und 4 Prozent der 9 Milliarden, also maximal 360 Millionen Franken, und würde jährlich anfallen. Die genaue Höhe hängt davon ab, wie hoch die bereits realisierten und noch zu erwartenden Verluste der UBS ausfallen.

UBS muss dem Bund quartalsweise Bericht erstatten

In anderen Worte heisst das: Je tiefer die Verluste sind, die die UBS den Bund zu übernehmen verpflichten kann, desto tiefer sind die Gebühren für die UBS. Diesen Mechanismus hat der Bund eingebaut, um Anreize für die UBS zu schaffen, möglichst tiefe Verluste bei der Verwertung der Investitionen zu erzielen. Zudem hat er die UBS verpflichtet, für die zuständigen Angestellten ebenfalls Anreize zu schaffen, möglichst tiefe Verluste zu erzielen.

Die UBS ist zudem verpflichtet, eine separate Organisationseinheit zu schaffen und einen Aufsichtsausschuss einzurichten, um dem Bund quartalsweise Bericht zu erstatten. Oberstes Ziel sei, die finanziellen und juristischen Risiken für den Bund respektive die Steuerzahlenden möglichst klein zu halten.

Die UBS will die CS am 12. Juni übernehmen, also am Montag, wie sie Anfang Woche bekanntgab.

