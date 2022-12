Reservekraftwerk in Birr – Bund unterzeichnet Vertrag mit der Axpo Im Auftrag des Bundes entsteht in Birr ein temporäres Reservekraftwerk. Dessen Einsatz ist nun auch vertraglich geregelt.

Der Standort des Notkraftwerks: Die Industriehalle von General Electric in Birr. Foto: Keystone

Der Bund hat für den Einsatz des temporären Reservekraftwerks im aargauischen Birr einen Vertrag mit der Axpo unterschrieben. Diese verrechnet dem Bund Kosten, die etwa für Kauf und Transport des nötigen Brennstoffes oder für die Beschaffung von CO2-Emissionsrechten im Emissionshandelssystem entstehen. Den Einsatz des Kraftwerks leistet die Axpo unentgeltlich.

Im Auftrag des Bundes erstellt GE Gas Power derzeit auf seinem Betriebsgelände in Birr ein temporäres Reservekraftwerk mit einer Leistung von rund 250 Megawatt, wie es in einer Mitteilung des Eidgenössischen Departements für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (Uvek) vom Donnerstag heisst. Es soll ab Mitte Februar 2023 bis April 2026 bei Bedarf Reservestrom ins Netz einspeisen.

Das Reservekraftwerk ist eine der Massnahmen, die der Bundesrat zur Stärkung der Energieversorgung für den laufenden Winter beschlossen hat. Es wird nur im Notfall betrieben. Der Abruf dieser Reserve erfolgt wie bei der Wasserkraftreserve durch die nationale Netzgesellschaft Swissgrid.

Die Axpo Holding AG weist in ihrer Stellungnahme darauf hin, dass das Unternehmen bereits in den vergangenen Monaten dafür gesorgt habe, dass in der Schweiz während der Wintermonate mehr Energie zur Verfügung steht. Während der Sommermonate sei beispielsweise Wasser in Stauseen zurückgehalten und so rund eine Terawattstunde Strom vom Sommer in den Winter verlagert worden.

SDA

Fehler gefunden?Jetzt melden.