Gefahrenstufe 3 für Montag – Bund warnt vor heftigen Gewittern Ausgerechnet am Tag des EM-Duells zwischen der Schweiz und Frankreich ist mit starken Niederschlägen zu rechnen. Aber zuerst wird es sonnig und heiss.

Für den späteren Nachmittag und den Abend gilt: Es ist in der Schweiz mit heftigen Niederschlägen zu rechnen. Foto: Screenshot Meteonews

Der Bund hat am Montagmorgen eine Wetterwarnung für den späteren Tag herausgegeben. Es seien heftige Gewitter möglich, die Gefahrenstufe betrage 3 von 4. Verhaltensempfehlungen seien auf meteoschweiz. ch oder der Meteo Swiss App verfügbar.

Meteonews schreibt auf der Homepage, dass es heute sonnig und warm bis heiss in der Schweiz werde mit Temperaturen von 28 bis 31 Grad. Gegen Abend ist im Norden mit teils heftigen Gewittern zu rechnen. Die grosse Frage für die Fussballfans, die den EM-Achtelfinal zwischen der Schweiz und Frankreich um 21 Uhr im Public Viewing verfolgen möchten, wird sein, ob die starken Niederschläge bei Kick-off schon vorbei sein werden oder nicht. Auf jeden Fall empfiehlt es sich, gegen den Regen gewappnet zu sein.

Schon am Sonntag meldete Meteonews, dass am Montagabend mit teils heftigen Gewittern gerechnet werden müsse. Dabei seien viele Blitze, starker Regen und lokale Hagel sowie in Gewitternähe auch Sturmböen zu erwarten. Am Dienstag kühle sich das Wetter merklich ab, mit Ausnahme im Süden. Aber auch morgen seien wieder teilweise Gewitter im Anmarsch.

Bereits in der vergangenen Woche zogen mehrere Unwetter übers Land, die Überschwemmungen und Schäden in Millionenhöhe anrichteten. Über dem Zürichsee bildete sich eine Superzelle, die ein starkes Gewitter mit Hagel zur Folge hatte. (Lesen Sie auch unseren Artikel zum Sommerwetter: Wie wird der Sommer?)

fal

Fehler gefunden?Jetzt melden.