Gefahrenstufe 3 von 5 – Bund warnt vor intensivem Dauerregen in mehreren Schweizer Regionen Wegen des anhaltenden Niederschlags gilt zurzeit für mehrere Orte die Gefahrenstufe 3 von 5, «erhebliche Gefahr». Der stärkste Regen wird für Mittwoch erwartet.

Die Unwetterwarnungen betreffen die Kantone Appenzell Innerrhoden und Ausserrhoden, Bern, Freiburg, Glarus, Graubünden, Luzern, Nidwalden, Obwalden, St. Gallen, Schwyz, Tessin, Uri, Waadt und Wallis. (Symbolbild) Foto: Gian Ehrenzeller (Keystone)

Der Bund warnt vor intensivem Dauerregen im Wallis, im Berner Oberland, in der Zentralschweiz, in Teilen der Ostschweiz, Graubündens und des Juras: Meteoschweiz stufte diese Regionen am Dienstag in der Gefahrenstufe 3 von 5 ein («erhebliche Gefahr»).

Die Unwetterwarnungen betreffen die Kantone Appenzell Innerrhoden und Ausserrhoden, Bern, Freiburg, Glarus, Graubünden, Luzern, Nidwalden, Obwalden, St. Gallen, Schwyz, Tessin, Uri, Waadt und Wallis. Am Dienstagvormittag kam es bereits zu wind- oder regenbedingten Unterbrechungen beim Bahnverkehr im Hinterland von Montreux VD und in Weissbad/Wasserauen in Appenzell Innerrhoden.

Am Alpennordhang werden laut SRF Meteo bis Donnerstag 100 Millimeter Regen erwartet. Am stärksten regnet es demnach am Mittwoch. Mit wärmeren Temperaturen werde neben der grossen Regenmenge auch noch ein erheblicher Teil Wasser von der Schneeschmelze dazukommen.

Vor allem Bäche und kleinere Flüsse im Jura und an den Voralpen könnten ab Mittwoch sowie am Donnerstag und bis in den Freitag hinein Hochwasser führen, schreibt SRF Meteo weiter. Ausuferungen seien möglich.

SDA/sep

