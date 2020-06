Das Verfahren, das die Geo-Energie Suisse beim geplanten Geothermiekraftwerk in Haute-Sorne JU anwendet, unterscheidet sich wesentlich von jenem in Basel und Südkorea, wo 2006 respektive 2017 die Erde gebebt hatte. Die Bohrung soll zwar wieder vier bis fünf Kilometer in den kristallinen Untergrund vordringen, um genügend Wärme für die Stromproduktion gewinnen zu können. Anders aber als in Basel wird dabei nicht in einem Arbeitsgang ein einziges Wärmereservoir mit Wasserinjektionen stimuliert. Das neue Verfahren erzeugt schrittweise bis zu 30 kleinere Wärmereservoirs. So kann der Untergrund mit viel weniger starken Wasserinjektionen behandelt werden, das Risiko für ein Beben soll dadurch minimiert werden. (red)