Reise zum Klimagipfel in Glasgow – Bundesangestellte nehmen den Zug, Bundesräte das Flugzeug Um das Klima zu retten, machen Mitarbeitende des Bundesamts für Umwelt eine 16-stündige Bahnfahrt. Der Bundesratsjet fliegt in diesen Tagen trotzdem dreimal nach Schottland. Adrian Schmid

Bundespräsident Guy Parmelin hält in Glasgow an der UNO-Klimakonferenz eine Rede. Er ist mit dem Flugzeug angereist. Foto: Keystone

Der Kluge reist im Zuge: Das haben sich wohl auch die Angestellten des Bundesamts für Umwelt gesagt, welche momentan am Weltklimagipfel in Glasgow teilnehmen. Alle sieben Delegationsmitglieder sind mit der Bahn in die Stadt in Schottland gereist. Dies bestätigt das Umweltdepartement.

Rund 16 Stunden dauert die Fahrt von Bern aus – via Paris und London. Die Bundesangestellten nutzen die Zeit im Zug, um zu arbeiten, wie es heisst. Mit der Bahn ist die Reise viel länger. Ein Linienflug von der Schweiz nach Glasgow dauert inklusive Zwischenstopp im besten Fall etwa fünf Stunden.