Attacke auf türkisches Konsulat – Bundesanwaltschaft fordert Freiheitsstrafe von 14 Monaten für Andrea Stauffacher Weil sie Feuerwerkskörper auf das türkische Generalkonsulat abgefeuert haben soll, steht die Schweizer Kommunistin vor Gericht. Ihr Verteidiger setzte den Prozess in einen politischen Kontext. Corsin Zander

Seit rund 50 Jahren fehlt sie auf kaum einer antikapitalistischen Kundgebung: Andrea Stauffacher in Bern bei einer Demonstration gegen das World Economic Forum. Foto: Raphael Moser

Erneut soll die bekannte Zürcher Kommunistin Andrea Stauffacher für über ein Jahr ins Gefängnis gehen. Dies forderte die Bundesanwaltschaft am Freitagmorgen vor Bundesstrafgericht in Bellinzona. Ihr Hauptvorwurf: Stauffacher soll im Februar 2017 das türkische Generalkonsulat in Zürich mit mehreren Feuerwerkskörpern, darunter zwei «Horror-Knall-Raketen», wie man sie vom Silvesterfeuerwerk kennt, angegriffen haben.

Weiter soll Stauffacher zwischen 2018 und 2020 von Polizisten weggerannt, ihnen den Stinkefinger gezeigt, sie als Marionetten beschimpft und einen Polizisten in zwei Fällen bei der Verhaftung geschlagen und getreten haben. Ausserdem soll sie eine unbewilligte Demonstration organisiert und an ihr teilgenommen haben, als diese unter der damals geltenden Covid-Verordnung verboten war.