Impfstrategie des Bundes – Der ­Impfstoff ist da, doch es gibt noch viele Hürden Nur 35 Prozent der Bevölkerung haben keine Bedenken, sich sofort per Spritze zu immunisieren. Einer raschen Durchimpfung stehen aber auch andere ­Probleme im Weg. Denis von Burg , Mischa Aebi

Ein erster Schritt in Richtung Normalität: In England hat das Impfen gegen Covid-19 bereits begonnen. Foto: Getty Images

Am Samstag hat Swissmedic unerwartet rasch den Corona-Impfstoff von Biontech/Pfizer zugelassen. Schon in den nächsten Tagen will Pfizer 100’000 Dosen liefern, und die ersten Impfungen sollen noch in diesem Jahr erfolgen. Bis der Grossteil der Bevölkerung geimpft ist und die Epidemie ohne wirtschaftliche und gesellschaftliche Einschränkungen kontrolliert werden kann, wird es aber noch Monate dauern.

Erste, aber wohl kleinste Hürde ist die Menge des verfügbaren Impfstoffes. Das Bundesamt für Gesundheit hat mit drei potenziellen Herstellern – Biontech/Pfizer, Moderna und Astra-Zeneca – Lieferverträge abgeschlossen. Gegenüber der SonntagsZeitung versicherte das Amt gestern, dass die Verträge so ausgestaltet seien, dass diese ihre Impfstoffe bis im Sommer liefern würden. So stünden für die Schweiz spätestens im Sommer 15 Millionen Dosen zur Verfügung. Weil in der Regel zwei Dosen pro Person nötig sind, könnte so theoretisch bis im Sommer die ganze Bevölkerung geimpft werden.