Sans-Papiers – Bundesrat erklärt City-Card als Identitätsausweis für rechtswidrig Die Pläne des Zürcher Stadtrats, für Sans-Papiers eine City-Card als Ausweis zu schaffen, stossen beim Bundesrat auf Widerstand. Matthias Scharrer

So könnte der einst vom Verein Züri City Card geforderte Ausweis aussehen. Fotomontage: zvg

Zürichs Stadtpräsidentin Corine Mauch (SP) hatte vor übertriebenen Erwartungen gewarnt, als sie im vergangenen November erklärte: «Der Stadtrat kann und will die Züri City Card einführen.» Diese solle primär dazu dienen, dass auch Sans-Papiers besser am städtischen Leben teilhaben können, ohne gleich ihre Ausweisung befürchten zu müssen. Es gelte, die Realität anzuerkennen, dass rund 10’000 Sans-Papiers, also Menschen aus dem Ausland ohne geregelten Aufenthaltsstatus, in Zürich leben.

Doch das Stadtzürcher Projekt rief sowohl auf kantonaler als auch auf nationaler Ebene Widerstand der Bürgerlichen hervor. Die Zürcher Nationalratsmitglieder Doris Fiala (FDP) und Gregor Rutz (SVP) reichten im Bundesparlament Vorstösse mit kritischen Fragen zum Thema City-Card ein. «Wie beurteilt der Bundesrat die Tatsache, dass mit der City-Card der Aufenthalt für Sans-Papiers erleichtert und der Anschein einer rechtskonformen Situation bezüglich der Regelung ihres Aufenthalts erweckt werden soll?», wollte Rutz etwa wissen.