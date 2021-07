Internationale Unternehmenssteuer – Bundesrat Maurer fordert Berücksichtigung kleiner Länder Bei der Ausgestaltung der Steuer müssten die Interessen kleiner innovativer Länder berücksichtigt werden, fordert der Finanzminister im Rahmen des G20-Treffens in Venedig in dessen Zentrum die Mindeststeuer von 15 Prozent für Grosskonzerne stand.

Bundesrat Ueli Maurer. (Archiv) Foto: Anthony Anex (Keystone)

Bei der Ausgestaltung der internationalen Unternehmenssteuer müssen die Interessen kleiner innovativer Länder berücksichtigt werden. Das hat Bundesrat Ueli Maurer am Treffen der G20-Finanzminister und-Notenbanker vom Freitag und Samstag in Venedig gefordert. Die G20 wollen sich am nächsten Treffen im Oktober einen Bericht in der Sache vorlegen lassen.

Die G20-Finanzminister begrüssten die Eckwerte der Steuerreform, wie Maurers Eidgenössisches Finanzdepartement mitteilte. Dazu gehört eine Minimalsteuer von 15 Prozent für Unternehmen und dass Gewinne in dem Land versteuert werden, in dem sie anfallen. Die Minister beauftragten die Stelle für die steuerlichen Herausforderungen der Digitalisierung bei der OECD mit einem detaillierten Bericht über die internationale Unternehmenssteuer.

Ueli Maurer forderte dabei eine angemessene Berücksichtigung kleinerer Länder mit einer innovativen Volkswirtschaft. Maurer nahm zusammen mit Nationalbankpräsident Thomas Jordan an dem hybriden Treffen vor Ort in Venedig und virtuell teil.

Maurer: Solide Wirtschaftspolitik und Reformen nötig

Die Minister und die Notenbankgouverneure berieten zudem über den zunehmend ungleichmässigen globalen Wirtschaftsaufschwung zwischen entwickelten Ländern und Entwicklungsländern. Sie diskutierten Unterstützungsmöglichkeiten für ärmere Länder in der Covid-19-Pandemie. Ein Gremium wird beim nächsten Treffen einen Bericht über die Finanzierung globaler Massnahmen gegen künftige Pandemien vorlegen.

Bundesrat Maurer unterstrich die Bedeutung langfristig tragfähiger wirtschaftspolitischer Perspektiven. Nebst Liquiditätshilfen seien auch eine solide Wirtschaftspolitik und Strukturreformen nötig. Die Wechselwirkungen von Klimawandel und Finanzsystemen sollten besser herausgearbeitet werden. Auch hob er die die Bedeutung des Finanzsektors für die Klimaziele hervor.

Die Schweiz war auf Einladung Italiens an den Arbeiten des Treffens beteiligt. Sie nahm an Arbeitsgruppen sowie an den Treffen der Finanzminister und Notenbankgouverneure teil.

SDA

