60-Jahr-Jubiläum – Bundesrat Ueli Maurer zu Gast bei der Landzunft Regensdorf Die Landzunft Regensdorf feierte ihren runden Geburtstag mit gutem Essen, Musik und einem Bundesrat. Barbara Gasser

Mit Ueli Maurer konnte die Landzunft Regensdorf (in der Mitte Zunftmeister Thomas Denzler) einen berühmten Gast für ihre Feier gewinnen. Fotos: Ellin Anderegg

Zunftmeister Thomas Denzler begrüsste am Samstag, 3. September, rund 180 Gäste auf dem Lindenhof der Familie Frei in Watt. «Die Familie hat während zwei Wochen gekrampft, geputzt und den Vorplatz neu gekiest, damit alles für den Empfang bereit ist», sagte er. An Markständen wurden Essen und Getränke, hergestellt aus lokalen Produkten zum Apéro angeboten. Eingeladen waren auch Delegationen verschiedener Zünfte aus Zürich, Basel, Schaffhausen und Zug. Als Ehrengast war Bundesrat Ueli Maurer erschienen. In seiner Ansprache gab er zu, sich auf seinen Spick zu verlassen, auf dem die Bedeutung ZZZ als Zentralkomitee Zürcher Zünfte gelistet war. Dabei bemerkte er augenzwinkernd: «Die Begrüssung ist die Hälfte der Miete.» Er sei gerne an Anlässen wie dem der Landzunft dabei. «Hier treffe ich auf Leute, die Werte pflegen wie Staatswesen, Milizsystem und Politik.»

Gemeindepräsident blickt in die Zukunft

Gemeindepräsident Stefan Marty hielt ebenfalls eine Rede – seine erste öffentliche im neuen Amt – und zeigte die Entwicklung Regensdorfs in den vergangenen 60 Jahren auf. Er ging aber auch auf aktuelle Projekte wie den Bau von 1000 neuen Wohnungen ein, was er persönlich nicht so toll finde, und stellte in Aussicht, den aktuellen Steuerfuss von 118 Prozent möglicherweise senken zu wollen.

Für den musikalischen Rahmen auf dem Lindenhof sorgte der Musikverein Regensdorf mit seinem vielseitigen Repertoire. Gespielt wurden neben der Nationalhymne und dem Sechseläutemarsch zahlreiche andere Stücke.

Grossvater war Gründungsmitglied

Böllerschüsse waren das Zeichen für den Abmarsch der Festgesellschaft Richtung Rebhüsli, wo in einem imposanten Zelt das Nachtessen serviert wurde. Davor richtete Thomas Denzler nochmals das Wort an die Anwesenden. Er trug den Hut seines Grossvaters Emil, der vor 60 Jahren zu den Gründungsmitgliedern der Landzunft Regensdorf gehörte. Die Gäste feierten in ungezwungener Atmosphäre das Jubiläum und nutzen die Gelegenheit für den Gedankenaustausch und freundschaftliche Gespräche.



Sie alle gehören zur Landzunft Regensdorf und haben zusammen das 60-Jahr-Jubiläum gefeiert.

