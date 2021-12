Verschärfte Corona-Massnahmen – Bundesrat will testen, testen, testen – doch es gibt bereits Engpässe Geht es nach den Plänen der Regierung, dürften wir bald deutlich mehr Tests machen. Bereits gibt es erste Meldungen von Labors, die am Anschlag sind. Der Bund sieht kein Problem. Philipp Felber-Eisele Eva Novak Liliane Minor

Laborarbeit ist auch Handarbeit: Derzeit werden jeden Tag Tausende Tests analysiert. Foto: Anthony Anex (Keystone)

So viel wie derzeit hat die Schweiz noch nie getestet in der Pandemie. Allein 45’000 PCR-Tests werden im 7-Tages-Schnitt laut Bund täglich durchgeführt. Ganz zu schweigen von den Schnelltests. Gleichzeitig hat der Bundesrat mögliche Verschärfungen vorgeschlagen. Viele von ihnen bringen noch mehr Tests mit sich. Doch es gibt heute schon Engpässe.

Der Bundesrat will die Gültigkeitsdauer der Zertifikate für Getestete verkürzen. Ein PCR-Test soll nur noch 48 statt 72 Stunden gültig sein, ein Antigentest noch 24 statt 48 Stunden. Zudem will er Schulen dazu verpflichten, Pooltests durchzuführen. Und er schlägt als ein mögliches Szenario für den Arbeitsplatz vor, Betriebe zu verpflichten, repetitive Testungen für die Mitarbeitenden anzubieten. Weiter hat der Bundesrat eine Ausweitung der Zertifikatspflicht in Innenräumen angedacht.