Schutz von Kindern und Jugendlichen – Bundesrat will strengere Werbeverbote für Tabak ab 2026 Um Kinder und Jugendliche zu schützen, sollen in der Schweiz strengere Regeln für Raucherwerbung gelten. Damit wird eine vom Volk angenommene Initiative umgesetzt.

Neue Regeln für Raucherwerbung: Ein Plakat für die im Februar 2022 vom Volk angenommene Initiative «Ja zum Schutz der Kinder und Jugendlichen vor Tabakwerbung». Foto: Ennio Leanza (Keystone)

Zum Schutz von Kindern und Jugendlichen vor dem Rauchen soll in der Schweiz ab dem Jahr 2026 ein Tabakwerbeverbot in gedruckten Medien gelten. Das will der Bundesrat.

Ausser Tabakwerbung in Printmedien will die Landesregierung ab 2026 auch Raucherwerbung im Internet verbieten. Dies aber nicht umfassend, wie der Bundesrat am Mittwoch mitteilte.

Online-Werbung soll zulässig bleiben, wenn die Betreiber der Webseiten mit einem System zur Alterskontrolle sicherstellen, dass Minderjährige keine Seiten mit Tabakwerbung aufrufen können. Werbung an Verkaufsstellen wie Kiosken soll ab 2026 ebenfalls verboten sein.

Mit diesen und weiteren Massnahmen will die Landesregierung die vom Volk an der Urne angenommene Initiative «Kinder und Jugendliche ohne Tabakwerbung» umsetzen. Sie verlangt ein Verbot jeglicher Tabakwerbung dort, wo sie Minderjährige erreicht. Die entsprechende Gesetzesanpassung geht nun an das Parlament.

SDA/ij

Fehler gefunden?Jetzt melden.