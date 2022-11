SVP Niederhasli – Bundesratskandidat als Gastredner beim Martinimahl Die SVP Sektion Niederhasli hat Mitglieder und Sympathisanten zum Martinimahl ins Restaurants Kornfeld in Oberhasli eingeladen. SVP Niederhasli

Von links nach rechts: Martin Derrer, Patricia Keller (Co-Präsidentin), Yvonne Furrer, Albert Rösti und Dejan

Crepulja (Co-Präsident). Foto: PD

Nationalrat Albert Rösti wurde vom Vorstand der SVP-Niederhasli schon vor Monaten für das diesjährige Martinimahl angefragt und es freut die Partei sehr, dass sie nun nicht nur einen starken Nationalrat, sondern auch einen Bundesratskandidaten als Gastredner gewinnen konnte. Ebenfalls mit dabei waren Nationalrätin Barbara Steinemann sowie die Kantonsräte Claudio Schmid, Jürg Sulser und Stefan Schmid. Die SVP Niederhasli konnte sich über rund 50 Anmeldungen zum Traditionsanlass freuen und musste kurzerhand nicht nur den Saal, sondern das ganze Restaurant reservieren. Nach einer Begrüssungsrede durch Co-Präsidentin Patricia Keller und Co-Präsident Dejan Crepulja wurden alle vom Küchen- und Service-Team des Restaurants kulinarisch verwöhnt.

Interessante Rede mit Humor

Dazwischen gab es ein kurzes Referat von Kantonsrat Stefan Schmid zur Gerechtigkeitsinitiative, über welche am 27. November abgestimmt wurde. Nach dem Hauptgang gab Patricia Keller dem Gast des Abends, Albert Rösti, das Wort. Er hielt eine interessante Rede zu diversen politischen Themen wie zum Beispiel zu der Energiepolitik, dem Verhältnis Schweiz-EU und auch zur bevorstehenden Bundesratswahl. Die Rede beinhaltete spannende Einblicke in die Schweizer Politik und nach Bundesbern. Mit seiner volksnahen Art, seiner Bodenständigkeit und seinem Humor zog er die Anwesenden in seinen Bann und sorgte mit der ein oder anderen Aussage auch mal für ein Schmunzeln. Im Anschluss beantwortete Albert Rösti noch Fragen aus dem Publikum.

Unterwegs mit dem Raclette-Mobil

Kantonsrat Jürg Sulser hielt eine kurze Ansprache zu den bevorstehenden Kantonsratswahlen im Kanton Zürich (am 12. Februar 2023) und deren Wichtigkeit, um eine bürgerliche Politik im Kanton Zürich verfolgen zu können. Die SVP des Bezirks Dielsdorf wird mit den Kandidierenden für den Kantonsrat und einem Raclette-Mobil die verschiedenen Gemeinden des Bezirks besuchen.

