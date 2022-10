Nachfolge von Ueli Maurer – Bundesratswahl: Alle Augen richten sich nach Bern Nach Ständerat Werner Salzmann dürfte demnächst Nationalrat Albert Rösti offiziell seine Kandidatur verkünden und damit ins Scheinwerferlicht treten. Beni Gafner

Bald-Bundesratskandidat Albert Rösti? Offenbar haben sich er und Ständerat Werner Salzmann terminlich abgesprochen. Foto: Peter Klaunzer (Keystone)

Kommt Rösti? Oder kommt er nicht? Das ist weiterhin die alles entscheidende Frage im Rennen um die Nachfolge von Bundesrat Ueli Maurer. Nachdem der Berner Ständerat Werner Salzmann am Freitag seine Kandidatur bekannt gegeben hatte, verdichteten sich über das Wochenende die Anzeichen, dass demnächst auch Nationalrat Albert Rösti seinen Hut in den Ring werfen könnte.

Am Montag trifft sich die SVP seines Wahlkreises Thun zu einer Sitzung, wie es in der Sonntagspresse hiess. Diese dürfte beschliessen, Röstis Kandidatur an den 40-köpfigen Kantonalvorstand zu melden, der seinerseits am 20. Oktober entscheiden wird.

Wahrscheinlich ist, dass es dann zu einem Berner Zweierticket kommt. Darauf deutet auch eine klare Aussage von Nationalrat Andreas Aebi hin. Der frühere Nationalratspräsident – und in der Berner SVP tief verankerter Landwirt – sagte, er werde im Parteivorstand beantragen, dass die Kantonalpartei sowohl Salzmann als auch Rösti melde.



Die grosse Frage ist dann, was die Findungskommission unter dem Präsidium des Baselbieter Alt-Nationalrats und ehemaligen Fraktionspräsidenten Caspar Baader machen wird. Bis am 21. Oktober müssen die Kantonalparteien ihre Vorschläge dieser Kommission melden. Ein Ausschuss wird dann die Kandidaturen prüfen und mit Einzelnen Gespräche führen. Bis am 11. November wird die Kommission dem Vorstand der SVP-Bundeshausfraktion ihre Vorschläge unterbreiten.

Stirnrunzeln über Blocher

Baaders Findungskommission ist von der Zusammensetzung her eher geneigt, Kandidaturen zu empfehlen, die dem inneren Zirkel der Zürcher SVP genehm sind. Der Findungskommission dürfte allerdings auch nicht entgangen sein, dass der frühere SVP-Bundesrat Christoph Blocher sowohl Salzmann als auch Rösti seinen Segen gibt. Blocher sagte, dass beide «auf seiner Linie» politisierten. Eine Aussage, die da und dort für Stirnrunzeln sorgte, da Blocher damit die ganze SVP auf sich selbst bezieht.

Alt-Nationalrat und Ex-Präsident der SVP-Bundeshausfraktion Caspar Baader: Er muss mit seiner Findungskommission die Kandidaturen sichten und kann mit einem Ausschuss versuchen, auch noch jemanden an Bord zu holen, der bereits abgesagt hat. Foto: Gaëtan Bally (Keystone)

Vizepräsident der Kommission ist Alt-Regierungsrat Ernst Hasler (AG), die Kommissionsmitglieder sind der heutige Fraktionspräsident Thomas Aeschi, Nationalrat Jean-Pierre Grin (VD), Regierungsrätin Michèle Blöchliger (NW), Alt-Nationalrat Toni Brunner (SG) sowie der ehemalige SVP-Generalsekretär Martin Baltisser.



Klar ist in Berner SVP-Kreisen, dass sie es nun sind, die die vordersten beiden Plätze vor dem Lift nach oben besetzen. Andere Bundesratskandidaturen hätten es nun schwer, da Bern – im Gegensatz zu anderen Kantonalparteien – die personelle Nachfolgeplanung seit längerem vorbereitet habe.



Beachtenswert ist noch ein Nebenschauplatz: Vereinzelt wird die Zurückhaltung Röstis bei der Bekanntgabe seiner Kandidatur bereits als «Zögern» ausgelegt. Wahrscheinlich ist aber eher, dass sich Rösti und Salzmann terminlich abgesprochen haben: Salzmann geht zuerst an die Öffentlichkeit, bald darauf folgt Rösti.



Benjamin Gafner ist seit dem Jahr 2000 Bundeshausredaktor. Schwerpunkte seiner Berichterstattung betreffen sicherheits- und migrationspolitische Themen. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.