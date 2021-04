Neue Kapitel im FCB-Machtkampf – Burgener will Degens Karten sehen Bernhard Burgener hat eine weitere Verwaltungsratssitzung anberaumt. Dazu wird von David Degen plötzlich eine Vielzahl an Unterlagen verlangt. Oliver Gut

Öffentlich hält sich Bernhard Burgener (links) weiter zurück. Dafür spricht Freund und Holding-Verwaltungsrat Karli Odermatt in dessen Sache. Foto: Sven Thomann (Freshfocus).

Dieses Wochenende ist es weniger laut als über Ostern. Der FC Basel tut mit seinem neuen Trainer Patrick Rahmen das, was er unter dem am Dienstag entlassenen Ciriaco Sforza in zuletzt zehn Pflichtspielen nur noch einmal gemacht hat: Er gewinnt am Samstag eine spektakuläre Super-League-Partie in Luzern dank eines Last-Minute-Treffers mit 4:3 und verschafft sich auf sportlicher Ebene eine Woche lang Ruhe.

Ebenfalls ruhiger ist es im Blätterwald der sonntäglichen Medien, wenn es um den Machtkampf zwischen Bernhard Burgener und David Degen geht, der seit Wochen das beherrschende Thema in Basel ist und längst national ausstrahlt. Einzig die «SonntagsZeitung» hat sich ihm gewidmet, indem sie versuchte, die beiden Lager zu durchleuchten.