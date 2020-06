VBZ-Unfall in Wollishofen – Bus fährt in Wiesenbord – grosser Sachschaden Beim Wenden prallte ein VBZ-Bus beim Bahnhof Wollishofen in ein Wiesenbord. Dabei entstand hoher Sachschaden. Verletzt wurde niemand.

Am Gelenkbus der VBZ entstand durch den Aufprall ein erheblicher Sachschaden. PD/Kapo ZH

In Wollishofen ist es am Montagmorgen zu einem Busunfall gekommen: Wie die Stadtpolizei Zürich schildert, wollte ein VBZ-Chauffeur um etwa 7.30 Uhr beim Bahnhof Wollishofen seinen Gelenkbus der Linie 70 wenden. Während des Wendemanövers prallte der Bus in das dortige Wiesenbord.

Verletzt wurde niemand, im Bus befanden sich keine Fahrgäste. Laut Angaben der Polizei entstand am Fahrzeug jedoch ein beträchtlicher Sachschaden. Wie es zum Unfall gekommen ist, ist derzeit noch unklar. Da der Unfall auf dem Wendeplatz geschah, wurde der Verkehr rund um den Bahnhof Wollishofen nicht gestört.

Der Unfall passierte auf dem Wendeplatz beim Bahnhof Wollishofen. PD/Kapo ZH

( pst )