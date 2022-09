Mann angezündet in Winterthur – Busfahrer: «Das ist ein krasser Fall, den wir so bisher nicht kannten» Dem 32-jährigen Fahrgast, der am Samstagabend in Winterthur attackiert und angezündet wurde, geht es besser. Busfahrer in Winterthur beschäftigt der «krasse Fall», zu dem die Polizei neue Hinweise erhalten hat. Dagmar Appelt

Die Videoaufzeichnungen der Linie 2 vom Samstagabend wurden der Staatsanwaltschaft übergeben. Foto: Dagmar Appelt

Wie viel der Busfahrer oder die Busfahrerin am Samstagabend von der Gewaltattacke gegen einen 32-jährigen Fahrgast mitbekam, ist nicht bekannt und Teil der laufenden Ermittlungen. So viel ist aber sicher: Das Fahrzeug der Linie 2, in dem sich die rund 20-köpfige Gruppe aufhielt, bevor sie den Mann an der Haltestelle Waser in Seen zusammenschlug und anzündete, war videoüberwacht.