Einheitliche Vorschriften gefordert – Business-Hotels ächzen unter den Pandemie-Folgen 10 Prozent Auslastung – oder noch weniger. So sah der Alltag in den Hotels der Flughafenregion zuletzt aus. Gerade für Businesshotels dürfte es noch lange dauern, bis sich die Lage entspannt. Astrit Abazi

Im November soll das Hyatt Regency im Circle öffnen. Bis dann hofft man auf weitere Lockerungen der Corona-Vorschriften. Foto: Sibylle Meier

Den Businesshotels in der Region geht es miserabel. Die Hotellerie gehört zu jenen Branchen, die von den Folgen der Corona-Pandemie am härtesten getroffen wurden. Dies besonders in den Metropolregionen wie Genf, Basel, Luzern. Und Zürich, samt Flughafenregion. Während im März noch rund ein Fünftel aller Betten belegt war, sank die Auslastung im April auf lediglich 4 Prozent.