Unihockey: Jets vor NLB-Saisonstart – Bussen, die einschenken und eine Bieridee in Prag Königstransfer, Geheimtipp und Youtube-Trouvaille: Die Saisonvorschau zum Männer-Team der Kloten-Dietlikon Jets verrät alles von A bis Z. Marisa Kuny

Treffen – jubeln – aufsteigen: Das wäre im Jets-Universum für die Saison 2022/2023 der Idealfall. Foto: Andi Suter

Aufstieg

2019 war es soweit. Nach zehn Jahren in der höchsten Liga stieg das Männer-Team der Kloten-Dietlikon Jets ab. Der Wiederaufstieg war in der ersten NLB-Saison kein Thema. Im Jahr darauf mutierte das Coronavirus zum Spielverderber – Meisterschaftsabbruch. In der letzten Saison aber poppte das Wort «Aufstieg» im Jets-Universum wieder häufiger auf. Inzwischen hat es sich in Kloten fix installiert. «Wir sprechen teamintern ganz klar vom Aufstieg», sagt Sportchef Samuel Kuhn. Drei Jahre wollen sich die Jets dafür Zeit geben. Trainingsumfang, Einstellung, Personal, alles sei nun auf die Mission «NLA» ausgelegt. «Top-2» nennt der Sportchef als Ziel für die Qualifikation. Er sagt: «Es ist auch punkto Konkurrenz in der NLB kein schlechter Zeitpunkt dafür.» (siehe Konkurrenz) Und die Jets sind überzeugt, dass sie heuer das beste Ausländer-Duo der Liga am Start haben (siehe Finnen).

Bieridee

Eine Bieridee, die den Namen verdient, hatten die Jets im Juli am Czech Open in Prag. Als während des Turniers beide Torhüter verletzt ausfielen, kam die Idee auf, Assistenztrainer Beni Reusser – den ehemaligen Jets-, GC- und Nati-Stürmer – ins Tor zu stellen. Doch Sportchef Kuhn legte sein Veto ein. «Ein bisschen Professionalität mussten wir schon an den Tag legen», erklärt er lachend. Nachdem also nichts aus Reussers späten Berufung zum Goalie wurde, eilte den Männern kurzerhand eine Vereinskollegin zu Hilfe. Die 16-jährige U21-Torhüterin Freya von Wangenheim machte ihren Job ausgezeichnet, an den vier Gegentoren und der Niederlage gegen den lettischen Gegner trug sie keinerlei Schuld.

Captain

Die schwedisch-finnische Stürmerin Jenna Taivaloja hat die Jets-Frauen nach einer Saison und dem Gewinn des Triples wieder Richtung Schweden (Åkersberga) verlassen. Und weil sie ging, hatten die Jets-Männer im Frühling keinen Captain mehr. Jürg Graf ist seiner Freundin in den hohen Norden gefolgt, arbeitet dort inzwischen als Sportlehrer und spielt Unihockey in der dritthöchsten schwedischen Liga. In seine Fussstapfen bei den Jets tritt Michel Wüst, der letztes Jahr schon Assistenzcaptain war. Der 25-Jährige ist unumstrittener Stammspieler, ruhig, erfahren, reflektiert – die logische Wahl.

Nach jedem Treffer eine Bauchtanzeinlage: Eine Saison lang unterhielt Jenna Tajvolaja die Schweizer Liga mit ihrem ausgefallenen Torjubel. Nun ist die Stürmerin in den hohen Norden zurückgekehrt – und mit ihr ging Jets-Captain Jürg Graf. Foto: Damian Keller

Defensive

Die Jets haben in der vergangenen Saison viele Gegentore nach einfachen Ballverlusten in der Mittelzone erhalten. Das soll sich ändern. «Wir müssen konsequenter und aggressiver in die Zweikämpfe gehen», sagt Cheftrainer Sven Engeler und verrät: «Wir haben unser Defensivsystem auf diese Spielzeit hin geändert.» Neu wollen die Jets den Ball bereits in der gegnerischen Hälfte abfangen, also in der Defensive offensiver werden. Im Idealfall zwingt das den Gegner zu Risikopässen, wenns schief geht, müssen die Jets auf Goalie Simon Bergström hoffen.

Engeler & Co

Aus dem Trio an der Bande wurde auf diese Saison hin ein Quartett. Neu hinzu stösst Michael Schmied (siehe Rosenkavalier), der seine Unihockeykarriere endgültig beendete. Seit 2019 trug er auf dem Feld das Leibchen der Jets, Trainererfahrung sammelte er als Assistent bei Waldkirch-St. Gallen sowie bei Jets-Frauen. Headcoach Sven Engeler steigt in seine zweite komplette Saison in Kloten. Unterstützung erhält er von Beni Reusser (Offensive), der ehemaligen Schweizer Nationalspielerin Simone Berner (individuelle Weiterentwicklung) und neu eben Schmied, der sich um die Defensive und das Boxplay kümmert.

Der ehemalige Goalie und Berufsmilitär Sven Engeler will in seiner zweiten Saison als Jets-Chefcoach sein Team noch offensiver ausrichten. Foto: Leo Wyden

Finnen

Eigentlich sollten in diesem Spätsommer in Kloten zwei Finnen landen: Juho Sorri (siehe Königstransfer) und Teppo Salo. Doch daraus wurde nichts. Am 30. Juli erhielt Sportchef Samuel Kuhn in seinen Ferien eine WhatsApp-Nachricht von Salo. Sie enthielt ein Bild des Finnen an Krücken, dazu die Hiobsbotschaft: «Innen-Aussen und Kreuzband gerissen – für die nächsten 12 Monate out.» Der Vertrag mit Salo wurde per sofort aufgelöst und Kuhn begann noch auf dem Liegestuhl am griechischen Strand mit der Suche nach Ersatz. Fündig wurde er schliesslich in Schweden. Der ehemalige SSL-Stürmer Jacob Larsson (25), der zuletzt berufsbedingt nur noch in der dritthöchsten Liga stürmte, will die Jets bei ihrem Aufstiegsvorhaben unterstützen. «Er hatte Lust auf ein Auslandabenteuer, wir haben einen Spielmacher gesucht, der Räume öffnet und Verantwortung trägt. All das bringt Larsson mit», sagt Kuhn. Es klingt ganz so, als hätten die Jets kurzfristig gefunden, was sie schon länger gesucht haben.

Geheimtipp

Spotter aufgepasst: Von der Cafeteria der Stighalle aus lässt sich besonders gut beobachten, wie die Flugzeuge in Kloten starten und landen. Wer das weiss, kann sich den Fünflieber für die Aussichtsterrasse am Flughafen sparen.

Hymne

Letzte Saison feierten die Jets ihre Siege mit dem Schweizer Hit «Petra Sturzenegger». Man darf gespannt sein, wer heuer die «Stubete Gäng» in der Kabine ersetzt.

Imbiss

Kulinarisch sind die Jets auf Leckerbissen gebettet. Teambetreuerin Claudia Gisiger kocht für das ganze Team – an Heim- und Auswärtsspielen. Und das anscheinend so gut, dass kein Spieler jemals vergisst, eigenes Besteck und Tupperware mitzubringen. Auch vor dem Spiel ist für Verpflegung gesorgt: In der Kabine wird jeweils ein Buffet aufgebaut, das mit frischen Früchten, Traubenzucker und M&M’s hauptsächlich süss bestückt ist, daneben aber auch die weltbesten Salzstängeli anbietet. So jedenfalls berichten es gut verpflegte Quellen.

Jungspund

Sie alle vereint das Alter (21 Jahre) und das Ziel, eines Tages NLA-Stammspieler zu werden: Die beiden ehemaligen Jets-Junioren Guy Häring und Jan-Peter Burri, die von GC zu ihrem Stammverein zurückkehren sowie Simon Müller und Ryan Ulrich von Rychenberg Winterthur. Letztere haben vergangene Saison mit der Winterthurer U21 im Playoff-Final gestanden. Weiter verjüngt wird das Team durch Lino Behringer (GC) und den ehemaligen U21-Captain bei GC, Basil Schibli. Letzterer gilt als unermüdlicher Schaffer, auf den man in den ersten drei Linien kaum verzichten wird.

Königstransfer

Das klingt vielversprechend: «Juho Sorri hat das Zeug zum Liga-Topskorer», sagt Sportchef Samuel Kuhn. Dem finnischen Spielmacher wird nachgesagt, er sei technisch hochbegabt – ein Schlacks mit Zauberhänden, noch dazu ein Vollstrecker mit keckem Bogen in der Schaufel. «In der NLB gibt es wohl keinen Zweiten mit seinen technischen Skills», meint Kuhn. Für Sorri ist Kloten die erste Station ausserhalb Finnlands. Der 25-Jährige verbrachte seine ganze bisherige Karriere in der heimischen Liga. Unter dem ehemaligen Jets-Trainer Heikki Luukkonen wurde er 2015 U19-Weltmeister mit Finnland, für die A-Nati kommt er auf bislang drei Einsätze.

Ligakonkurrenz

Die Situation in der zweithöchsten Unihockeyliga der Schweiz präsentiert sich für die Mission «Aufstieg» günstiger als auch schon. Mit Basel und Thurgau sind zwei ambitionierte Teams vergangene Saison ins Oberhaus (NLA) gezogen. Absteiger Sarnen muss in der NLB nun erstmals einen Generationenwechsel verarbeiten, ist mit seinen vier schwedischen Söldnern aber trotzdem nicht zu unterschätzen. Als härteste Konkurrenz für die Jets werden Absteiger Thun und ein clever verstärkter UHC Sarganserland gehandelt.

Mutationen

Da bewegt sich was: Sieben Abgänge und fünf Rücktritte stehen zehn Zuzügen gegenüber. Von den letztjährigen Söldnern ist nur einer im Unterland geblieben: Simon Bergström, der seit der ersten Saison nach dem Abstieg 2019 für die Jets das Tor hütet. Die beiden Schweden Jacob Glas und Emil Johansson traten zurück, der junge Lette Kevins Smits nahm den Flieger zurück in die Heimat. «Wenn wir der NLA einen grossen Schritt näher kommen wollen, brauchen wir auch auf den Ausländerpositionen mehr Qualität», erklärt der Sportchef den Schnitt.

Jacob Glas kam 2020 als Banking-Student nach Zürich. Der Schwede verstärkte die Jets und arbeitete gleichzeitig an seiner beruflichen Karriere. Foto: Tim Ehrensperger

Nesthäkchen

Auch wenn er längst zum Stamm gehört, ist Rodrigo Hitz mit Geburtsdatum 14. August 2002 noch immer der Jüngste im Kader. Der 1.99-Meter-Mann ist vergangene Saison in Kloten durchgestartet, hat in 16 Spielen 21 Skorerpunkte gesammelt, ehe er Ende Januar von einem Bänderriss im Knie ausgebremst wurde. Nun ist Rookie Rodrigo wieder fit und mit ihm ein ganz Grosser zurück auf dem Feld.

Letzte Saison war der Unterländer Junior Rodrigo Hitz kaum zu bremsen. Nun folgt für den Stürmer die Zeit der Bestätigung. Foto: Claudio Schwarz

Offensive

Das Spiel der Jets soll heuer noch stürmischer werden (siehe Defensive). «Wir haben mit den neuen Ausländern in die Offensive investiert», sagt der Cheftrainer. Smarter (schneller im Kopf) und einfacher (mit direktem Zug aufs Tor) soll sich die diesjährige Jets-Ausgabe präsentieren.

Patienten

Tepo Salo, der grösste Patient, stieg nach seiner Knieverletzung in Finnland bekanntlich erst gar nicht in den Flieger (siehe Finnen). Von den Leuten in Kloten wird einzig Pascal Beutler den Saisonstart verpassen, er laboriert an einem Teilriss des vorderen Kreuzbands.

Querkopf

Dass der Cheftrainer beim 23-jährigen Tessiner Stürmer Alessandro Tomatis nicht immer durchblickt, hat nichts mit der Sprache zu tun. «Ich weiss manchmal schlicht nicht, was er mit seiner Aktion auf dem Feld will. Aber er selbst weiss es ganz genau», gesteht Engeler. Weil es am Ende meistens passt, lässt er Tomatis freie Hand.

Eigensinnig und spielfreudig: Jets-Stürmer Alessandro Tomatis (rechts). Foto: Sibylle Meier

Rampensau & Rosenkavalier

Ihn gleich als Rampensau zu bezeichnen, geht zu weit. Aber der junge Simon Müller (siehe Jungspund) ist ein «Hardrocker» auf dem Feld, einer, der keinen Zweikampf scheut und den du lieber an deiner Seite, als gegen dich hast.

Assistenztrainer Michael Schmied (siehe Engeler & Co) ist der Rosenkavalier in den Reihen der Jets. 2016 machte er in der TV-Kuppelshow das Rennen, was er heute nicht mehr an die grosse Glocke hängen möchte. Denn inzwischen ist er glücklich verheiratet und vor kurzem Vater eines Sohnes geworden.

Assistenztrainer Michael Schmied, hier als Aktiver 2019 im NLB-Spitzenkampf gegen Basel, machte auch im Fernsehen als Rosenkavalier eine gute Figur. Bild: Johanna Bossart

Schlüsselspieler

Die Jets haben eine gute Saison 2021/22 gespielt, gingen dann aber im Playoff-Halbfinal gegen den späteren Aufsteiger Basel gnadenlos mit 0:3-Siegen unter. Dreh und Angelpunkt im Basler Spiel war Nationalstürmer Patrik Mendelin, dessen Präsenz den Jets zugleich aufzeigte, was ihnen am meisten fehlt: Ein unbedingter Führungsspieler, einer, der in einer kapitalen Partie den Unterschied ausmachen kann. Dass es keinen zweiten wie Mendelin gibt, weiss auch Cheftrainer Engeler: «Darum haben wir die Last auf mehrere Schultern verteilt.» Unter anderen stehen Captain Wüst (siehe Captain), Yannick Jaunin (siehe Urgestein und Youtube) mit seiner grossen Erfahrung, der besonnene Dave Kissling und Juho Sorri (siehe Königstransfer), der bereits international gespielt hat, in der Verantwortung.

Teamkasse

Die Teamklasse der Jets füllt sich mit den kleinen Sünden. Wer sein Material in der Halle vergisst oder ohne Hallenschuhe aufkreuzt, zahlt eine Zehnernote. Die härteten Vergehen im Bussenkatalog (unentschuldigtes Fernbleiben vom Training oder Versäumen von Meisterschaftsspielen) sind angeblich noch nie passiert. Es käme den Spieler mit 250 Franken auch teuer zu stehen. Erstmals wird die Kasse jeweils an Weihnachten geplündert für ein üppiges Teamessen. Anscheinend gehört man in Kloten zur vergesslichen Sorte.

Urgestein

Yannick Jaunin (siehe Youtube) spielt seit über 20 Jahren im Verein und stand mit Ausnahme seiner Abstecher in die höchste finnische Liga sowie in die Schweizer Erstliga während seiner gesamten Karriere für seinen Stammverein im Einsatz. Auch im Alter von 33 Jahren ist Stürmer Jaunin auf dem Feld nicht kleinzukriegen: «Technisch ist er immer noch einer der besten und reagiert aus Erfahrung oft richtig», bemerkt der Cheftrainer. Dazu kommt sein unbändiger Wille. Spielen mit angezogener Handbremse? Das existiert nicht in Jaunins Welt. Als Vorbild für die Jungen ist er darum unersetzlich.

Vereinstreue und unbedingter Einsatz – das zeichnet Stürmer Yannick Jaunin (rechts) aus. Foto: Archiv

Video

Cheftrainer Sven Engeler ist für sein akribisches Videostudium bekannt. Rund drei bis vier Stunden die Woche investiert der Berufsmilitär ins Schneiden und Analysieren des Filmmaterials. Jedes Spiel der Jets schnipselt er auf 15 Minuten zusammen, um es später mit dem Team zu besprechen.

WM

Vom 5. bis 13. November treffen in Zürich und Winterthur die stärksten Unihockeyteams der Welt aufeinander. Die Jets sind an dieser Heim-WM nur Zuschauer. Allerdings werden ein paar Ehemalige im Schweizer Dress auflaufen – so zum Beispiel GC-Verteidiger Tobias Heller aus Bassersdorf, der bis 2018 die Jets-Farben trug oder auch Nationaltorhüter Pascal Meier, einer der absolut Weltbesten. Auch er startete seine Karriere einst als Junior in Kloten.

X-fach

Verletzungen, Ausfälle, Unfälle – davon hatten die Jets in der Vergangenheit definitiv genug. Im vergangenen Playoff fielen vier bis fünf Stammspieler in den kapitalen Partien aus. «Es wäre schön, wenn wir mal eine Saison unser Potential voll entfalten können», sagt Sportchef Kuhn. Die Verletzungen hätten nichts mit physischen Defiziten zu tun gehabt, beton Cheftrainer Engeler. «Rodrigo Hitz beispielsweise rutscht auf der Kelle eines Teamkollegen aus und verdreht sich das Knie. Das ist einfach grosses Pech.» Trotzdem haben die Jets diesen Sommer mit noch mehr Rumpf- und Beintraining vorgesorgt.

Youtube

In der Trouvaillenkiste des World Wide Web findet sich ein Video von Jets-Stürmer Yannick Jaunin (siehe Urgestein) aus dem Jahr 2010, aufgenommen in den Katakomben der Ruebisbachhalle. Ein Muss für alle, die wissen wollen wie der Airhook-Trick mit Wollmütze geht.

Zahlenspiele

Das Spiel der Jets-Männer soll laut Sportchef Kuhn in der Qualifikation folgende Zahlen generieren: 12 Treffer mehr als vergangene Saison (also 152 in 22 Spielen oder mehr), 15 Gegentore weniger (also 99 oder weniger) und eine Steigerung des Punkteschnitts pro Partie von 1,864 auf 2,18.

Brisantes Duell zum Start Infos einblenden Die Kloten-Dietikon Jets starten am Sonntag um 16 Uhr vor heimischem Publikum in die NLB-Meisterschaft. Zu Gast in der Stighag in Kloten ist mit Eggiwil der Playoff-Viertelfinalgegner der vergangenen Saison. Die Jets konnten damals die Best-of-5-Serie gegen die kampfstarken Emmentaler erst mit einem 5:3-Sieg in der Belle für sich entscheiden. Ernst gilt es für die Unterländer allerdings bereits am Samstag: Im Cup-Sechszehntelfinal müssen sie auswärts gegen Ligakonkurrent Grünenmatt antreten. (mak)

Marisa Kuny ist Sportredaktorin bei den Zürcher Regionalzeitungen. Sie hat in Zürich Germanistik studiert und in der Valascia die Freuden und Leiden eines Sportfans. Mehr Infos

