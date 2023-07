Nach Sturz in die Schlucht – Busunglück in Mexiko fordert mindestens 25 Tote Auf dem Weg nach Mexiko-Stadt ist ein Car in eine Schlucht gestürzt. Die Gründe für den Unfall sind noch unklar.

Tragödie in Mexiko: Rettungskräfte versuchen, den in die Schlucht gefallenen Autobus aufzustellen. Foto: Mexikanische Polizei/ AFP (5. Juli 2023)

Bei einem Busunglück in Mexiko kamen mindestens 25 Menschen ums Leben. Der Car stürzte in einer Bergregion des südlichen Bundesstaates Oaxaca in eine Schlucht, wie ein Polizeivertreter der Nachrichtenagentur AFP sagte. 17 weitere Menschen hätten schwere Verletzungen davon getragen.

Bilder in den Onlinenetzwerken zeigten die Rettungskräfte dabei, wie sie das Wrack des Busses durchsuchten. Nach Angaben der Behörden hatte sich der Bus auf dem Weg von der kleinen Gemeinde Santiago de Yosondúa nach Mexiko-Stadt befunden. Warum er von der Strasse abkam und in die Schlucht stürzte, war zunächst unklar.

AFP/fal

Fehler gefunden?Jetzt melden.