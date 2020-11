Gemeindeversammlung Buchs – BZO in letzter Minute geändert Die Gemeindeversammlung Buchs hat am Donnerstagabend die Teilrevision der Bau- und Zonenordnung unter Berücksichtigung von vier Änderungsanträgen genehmigt.

In Buchs fand am Donnerstagabend die Gemeindeversammlung statt. 44 Stimmberechtigte nahmen teil. Michael Caplazi

Der Abstimmung vorausgegangen war eine engagierte Diskussion hauptsächlich über die neuen Grünflächenziffern in den verschiedenen Zonen der Gemeinde Buchs. Während der Gemeinderat 20 Prozent Grünflächen in der Industriezone und 30 Prozent in der gemischten Wohn- und Gewerbezone festsetzen wollte, befürchteten einige, dass dies die ansässigen Betriebe benachteiligen könnte.

Die 44 anwesenden Stimmberechtigten mussten über fünf Änderungsanträge abstimmen, wobei sie einen ablehnten. Zwei Anträge kamen vom Gemeinderat, drei aus der Versammlung.

Die Gemeindeversammlung genehmigte weiter das Budget 2021 mit dem unveränderten Steuerfuss der Politischen Gemeinde von 88 Prozent. Ebenfalls Ja sagten die Stimmberechtigten zur Kreditabrechnung der Sanierung und Erweiterung des Schulhauses Zihl 2.

anb